Una acusación particular pide al Tribunal de Cuentas que David Sánchez devuelva 340.000 euros de salario en la Diputación de Badajoz

El partido político Iustitia Europa ha registrado una acción pública contable ante el Tribunal de Cuentas por los salarios percibidos por David Sánchez y Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. La iniciativa busca que el organismo fiscalizador investigue, cuantifique y exija la devolución de los sueldos de ambos, que en conjunto suponen algo más de 427.000 euros.

La acción surge a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, donde se condenó a ambos (y a otros nueve encausados) a nueve años de inhabilitación de empleo público por un delito de prevaricación. En dicha sentencia, se recoge que la plaza del hermano del presidente del Gobierno era "innecesaria y vacía de contenido", así como otra responsabilidad similar reservada para Luis María Carrero. Por ello, Iustitia Europa reclama ahora la devolución de los salarios que recibieron por parte de la Diputación de Badajoz desde que comenzó cada uno en su puesto.

Más de 427.000 euros

Según el partido, atendiendo a las certificaciones retribuidas conocidas, la cuantía reclamada de forma inicial asciende a 427.561 euros. Por una parte, David Sánchez habría percibido alrededor de 340.500 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025. Por otra, Luis María Carrero habría cobrado cerca de 87.000 euros entre enero de 2024 y junio de 2025.

Iustitia Europa advierte que este cálculo es solo el punto de partida, pues aún deben determinarse y sumarse las cotizaciones sociales asumidas por la diputación, así como "las indemnizaciones, dietas, costes de desplazamientos y los gastos derivados de que otros empleados públicos tuvieran que asumir las funciones que correspondían a los puestos investigados".

El letrado al frente de la dirección judicial, Rubén Gutiérrez, ha solicitado ante el Tribunal de Cuentas la aportación de "nóminas, certificados de haberes, cotizaciones, expedientes de personal, documentos presupuestarios y órdenes de pago, y que determine qué parte de las cantidades abonadas contó con una prestación real y qué parte careció de contraprestación efectiva".

En el radar: el proyecto 'Ópera Joven'

A la reclamación de las asignaciones salariales se suma la petición de auditar los gastos vinculados al proyecto 'Ópera Joven' y la producción 'La Paz Perpetua'. Este proyecto, dice el partido, supuso un coste de 128.080 euros, frente a una recaudación taquillera de unos 2.000 euros. Iustitia Europa solicita revisar íntegramente los expedientes de contratación para determinar si existieron sobrecostes.

"La sentencia ha señalado el camino: ahora corresponde al Tribunal de Cuentas seguir el rastro del dinero público, cuantificar el daño y exigir su devolución a quienes resulten responsables. Las plazas innecesarias, los procedimientos de escaparate y los salarios pagados con dinero de todos no pueden quedar sin una respuesta patrimonial", han manifestado el presidente del partido, Luis María Pardo.

En cuanto a lo relativo a la devolución de los salarios obtenidos por David Sánchez y Luis María Carrero, la sentencia de la Audiencia Provincial señalaba que "solo podría ser ejercida por la entidad local pagadora o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación". Además, señalaban que habría que conocer el "pronunciamiento del Tribunal de Cuentas".

Fuente: La Crónica de Badajoz