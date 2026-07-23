La Audiencia de Badajoz reactiva la causa por la muerte de un joven en la N-430 en 2023

La Audiencia Provincial de Badajoz ha revocado el archivo de la investigación por el accidente de tráfico en el que murió un joven de 19 años tras colisionar el turismo que conducía con un camión en la N-430, a la altura de Guadalperales, y ha ordenado continuar el procedimiento al apreciar indicios que justifican seguir la causa.

El siniestro ocurrió en la madrugada del 21 de junio de 2023, en el punto kilométrico 130 de la N-430, cuando el turismo y el camión colisionaron frontalmente. Como consecuencia del impacto falleció el conductor del coche, de 19 años.

Según ha informado este jueves el despacho SM Abogados Penalistas, que representa a la familia de la víctima, la Audiencia Provincial ha estimado íntegramente el recurso presentado contra el sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción de Villanueva de la Serena.

La resolución revoca tanto el auto de archivo como la desestimación posterior del recurso de reforma y ordena continuar la tramitación mediante procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.

El despacho sostiene que desde el inicio de su intervención defendió la posible existencia de dos delitos: un homicidio por imprudencia y un delito de conducción temeraria atribuidos al conductor profesional del camión.

Durante la instrucción, la acusación promovió la práctica de diversas diligencias, entre ellas declaraciones de agentes de la Guardia Civil y varios informes periciales, que, según explica, ofrecían conclusiones diferentes a las recogidas inicialmente en el atestado policial.

En declaraciones a este medio, un representante de SM Abogados Penalistas ha señalado que la Audiencia Provincial ha estimado "íntegramente" los argumentos expuestos en el recurso y ha considerado que existen indicios suficientes para que la investigación continúe.

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El despacho confía ahora en que la causa prosiga hasta juicio para que se depuren, en su caso, las posibles responsabilidades penales derivadas del accidente.

Fuente: La Crónica de Badajoz