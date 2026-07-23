El cereal deja pérdidas de más de 62 millones de euros en Extremadura

APAG Extremadura Asaja ha anunciado que convocará una acampada ante la sede de la Presidencia de la Junta si el Gobierno regional no responde durante las próximas semanas a las reivindicaciones de los productores de cereales. La organización agraria denuncia una caída de la producción superior al 30% y acusa a las administraciones de abandonar a un sector que atraviesa una situación económica crítica.

Mala cosecha

Una vez finalizada la recolección, APAG Extremadura ASAJA considera confirmadas sus peores previsiones para los cereales de invierno. La producción media se ha situado en unos 2.300 kilos por hectárea, aunque los rendimientos varían de forma considerable entre las distintas zonas productoras de Extremadura.

La organización calcula que la producción regional alcanzará aproximadamente las 407.530 toneladas durante esta campaña. El resultado llega después de un año climatológico adverso que ha vuelto a castigar especialmente a cultivos como la avena, la cebada, el centeno, el trigo y el triticale.

Menos hectáreas

La superficie dedicada a estos cultivos también continúa disminuyendo. Según los datos provisionales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en 2026 se han sembrado unas 178.000 hectáreas de cereales de invierno en Extremadura, un 15 % menos que durante la campaña de 2025.

APAG compara estas cifras con las registradas en 1999, cuando se contabilizaron 98.335 solicitudes de la Política Agraria Común (PAC) y se declararon unas 309.000 hectáreas de cereal. En la campaña actual se han presentado alrededor de 41.000 solicitudes de la PAC, un dato que, según la organización, refleja el fuerte retroceso sufrido por el sector agrario extremeño.

Pérdidas

Los costes orientativos establecidos por las distintas administraciones sitúan el gasto de producción en unos 800 euros por hectárea. Para cubrir esa inversión sería necesario alcanzar un rendimiento aproximado de 4.000 kilos por hectárea, muy por encima de la media obtenida durante esta cosecha.

Con una producción media de 2.300 kilos, APAG estima unas pérdidas cercanas a los 350 euros por hectárea. La organización agraria cifra el impacto económico total en algo más de 62 millones de euros para los productores extremeños de cereales de invierno.

APAG sostiene que el campo extremeño se está "arruinando producción a producción" mientras las administraciones no adoptan medidas suficientes. Como ejemplo, recuerda que el Ministerio de Agricultura ha concedido una ayuda de 38 euros por hectárea para fertilizantes, mientras que la aportación de la Consejería de Agricultura de la Junta ha sido de cero euros por hectárea.

Déficit nacional

La organización también advierte de que España continúa siendo deficitaria en la producción de cereales. Sus estimaciones apuntan a que la cosecha nacional quedará por debajo de los 15 millones de toneladas, frente a un consumo anual superior a los 34 millones.

Ante esta situación, APAG Extremadura ASAJA pregunta "¿Qué hace falta para que nuestras administraciones, tanto la regional como la nacional, rectifiquen sus políticas?". La entidad reclama un cambio inmediato en las medidas agrarias para evitar el abandono de explotaciones y el progresivo descenso de la superficie cultivada.

Reivindicaciones

Entre sus principales demandas, APAG solicita que la Junta complemente la ayuda estatal destinada a los fertilizantes, como mínimo, con la misma cuantía concedida por el Ministerio. También exige la puesta en marcha inmediata de una ayuda integrada para los cereales que permita compensar parte de las pérdidas sufridas durante esta campaña.

La organización reclama, además, una autorización excepcional para realizar quemas controladas de rastrojos con el objetivo de prevenir plagas, enfermedades y la proliferación de malas hierbas en las explotaciones cerealistas.

Otra de sus peticiones es la aprobación de un programa similar al activado durante la primavera de 2023. APAG pide un nuevo plan extraordinario de ayudas dotado con 10 millones de euros para atender las necesidades urgentes de los agricultores extremeños.

Acampada

APAG ha advertido de que, si la Junta de Extremadura no ofrece una respuesta en las próximas semanas, trasladará sus reivindicaciones directamente a la presidenta regional. La organización prevé instalar en septiembre una acampada ante la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura como medida de protesta.

"Si nos quieren tener cerca, así será, y en esta ocasión será en Presidencia", ha señalado APAG Extremadura ASAJA. La entidad agraria mantiene así la presión sobre el Ejecutivo autonómico y reclama soluciones reales e inmediatas para garantizar la continuidad del cultivo de cereales en la región.