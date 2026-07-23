Extremadura amplía en 2,35 millones las ayudas para garantizar los viajes gratis en autobús en 2026

La Junta de Extremadura ha ampliado en 2.349.342 euros las ayudas destinadas a financiar los viajes gratuitos en las líneas regulares de autobús de la comunidad durante 2026. La medida responde al aumento de usuarios, que ha superado las estimaciones realizadas cuando se aprobó inicialmente la convocatoria.

La modificación, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva el presupuesto total desde los 6,6 millones hasta los 8.949.342 euros. De esta cantidad, 7.145.186 euros corresponden a la anualidad de 2026 y los 1.804.155 restantes, a 2027.

La subvención cubre el 100% del precio del billete para los desplazamientos cuyo origen y destino se encuentren dentro de Extremadura y que se realicen en servicios regulares de transporte por carretera competencia de la Junta. Pueden beneficiarse las personas físicas que tengan su domicilio habitual en cualquier municipio extremeño y sean titulares de la Tarjeta de Transporte Subvencionado Especial 100% (SATE), con independencia de su edad, situación laboral o nivel de ingresos.

Más viajeros de los previstos

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda explica que las lecturas de billetes y contrataciones registradas durante los primeros meses del año confirman un incremento significativo del número de usuarios respecto a las previsiones iniciales. La partida reservada inicialmente para 2026 ascendía a 4.795.844 euros. Con la incorporación de los nuevos fondos alcanza los 7.145.186 euros, lo que supone un aumento próximo al 49%.

El crédito adicional procede íntegramente de fondos de la comunidad autónoma y permitirá reembolsar a las empresas operadoras las cantidades correspondientes a los descuentos del 100% aplicados a los viajeros. La gratuidad se aplica tanto a los trayectos de ida como a los de ida y vuelta, siempre que los dos puntos del desplazamiento se encuentren dentro del territorio autonómico y la línea esté incluida en el programa.

Pago a las empresas y liquidación del semestre

De los 2,35 millones añadidos, 981.197 euros se utilizarán para completar el pago anticipado del 75% a las entidades colaboradoras que todavía tienen cantidades pendientes de recibir. Otros 1.368.144 euros se destinarán a liquidar los desplazamientos efectuados entre enero y junio de 2026. Para calcular esta necesidad, la Junta ha tomado como referencia el gasto real registrado en 2025 y le ha aplicado un incremento del 10%.

La Administración no entrega directamente el importe de la ayuda a los pasajeros. Los titulares de la tarjeta viajan sin abonar el billete y la Junta reembolsa posteriormente a las empresas concesionarias el coste de los trayectos realizados.

Las tarjetas anteriores siguen siendo válidas

La ampliación presupuestaria no cambia las condiciones del programa ni obliga a realizar nuevos trámites a quienes ya dispongan de una tarjeta activa. Las tarjetas emitidas en años anteriores continúan siendo válidas, por lo que sus titulares pueden seguir utilizándolas sin solicitar una nueva.

La convocatoria contempla procedimientos de reactivación para aquellas tarjetas que hayan permanecido durante un periodo prolongado sin utilizarse. Los usuarios deben comprobar que la suya está activa antes de efectuar el viaje. Las personas que quieran acceder por primera vez al programa deben estar empadronadas en Extremadura y solicitar la tarjeta SATE. La tasa general de expedición se mantiene en 6,75 euros, el mismo importe aplicado en 2024 y 2025.

El programa pretende facilitar los desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, educativos o sociales, especialmente en los municipios rurales donde el autobús constituye el único servicio de transporte público disponible. Además de reducir el gasto de los usuarios, la Junta plantea la gratuidad como una forma de fomentar el transporte colectivo frente al vehículo privado y mejorar la movilidad dentro de una comunidad caracterizada por la dispersión de su población.