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Política migratoria

Extremadura deja vacía su silla en la Conferencia de Inmigración por la falta de datos del Gobierno

La Junta reclama documentación sobre la regularización de migrantes, su impacto económico y las consecuencias que tendrá para la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales

Responsables de varias comunidades que no han participado en la Conferencia Sectorial de Inmigración

Responsables de varias comunidades que no han participado en la Conferencia Sectorial de Inmigración / EPE

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L. L.

Cáceres

La Junta de Extremadura ha decidido finalmente no participar en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada este jueves en Madrid, después de que el Gobierno central no remitiera antes de la reunión la documentación reclamada sobre el proceso extraordinario de regularización de migrantes.

El secretario general de Presidencia, David González, se había desplazado hasta la capital con la intención de asistir al encuentro, pero decidió no acceder a la conferencia al comprobar que la información solicitada seguía sin estar disponible. La misma decisión fue adoptada por otras diez comunidades autónomas. La Junta había reclamado previamente al Ministerio los informes relativos a la regularización, su repercusión sobre los servicios públicos autonómicos y el coste del Plan de Integración y Ciudadanía.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, remitió este miércoles una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, para exigir la entrega de esos documentos antes de la celebración de la conferencia.

En un principio, David González tenía "voluntad" de participar en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, confiando en que, tras la carta remitida ayer por Abel Bautista, el Gobierno de España facilitaría la documentación e información solicitada por las comunidades autónomas. Sin embargo, llegada la hora de inicio de la reunión, dicha documentación no había sido remitida, por lo que la Junta de Extremadura decidió no acceder a la Conferencia, una decisión compartida por un total de once comunidades autónomas.

Impacto en los servicios públicos

González ha defendido que Extremadura no puede respaldar decisiones sobre política migratoria sin conocer previamente sus consecuencias sobre la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales y el empleo, ámbitos cuya gestión corresponde en buena medida a las comunidades autónomas.

El secretario general ha denunciado que la Conferencia Sectorial ha sido "vaciada de contenido" y ha recordado que la última reunión de este órgano de cooperación entre administraciones se celebró hace quince meses.

A su juicio, el Gobierno pretende que las autonomías respalden decisiones adoptadas sin su participación, pese a que serán las encargadas de asumir buena parte de sus efectos. "En estas condiciones, el Gobierno de Extremadura no va a participar en una simulación de Conferencia Sectorial", ha afirmado. La Junta sostiene además que el Ministerio no ha facilitado las actas ni las transcripciones de las reuniones preparatorias, ni información suficiente sobre la aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Sin una estimación oficial

El Ejecutivo extremeño también reclama un informe sobre el impacto económico de la regularización extraordinaria y una estimación oficial sobre el número de personas que podrían beneficiarse del proceso. González ha señalado que las previsiones manejadas podrían situar su alcance en torno a 1,3 millones de personas, aunque ha subrayado que el Gobierno no ha aportado datos oficiales que permitan confirmar esa cifra.

También ha criticado que las comunidades autónomas no hayan participado en la elaboración del Plan de Integración y Ciudadanía, pese a que deberán desarrollar buena parte de las políticas previstas.

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La Junta ha defendido una política migratoria basada en la transparencia, la coordinación institucional y la corresponsabilidad entre administraciones, adaptada a las necesidades del mercado laboral y acompañada de información suficiente para que las autonomías puedan planificar sus recursos.

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