Extremadura renueva la flota de los agentes forestales con 28 todoterrenos por 1,2 millones

Extremadura ha destinado 1,2 millones de euros a la adquisición de 28 nuevos vehículos todoterreno para los agentes del medio natural. La inversión, financiada con fondos europeos Next Generation, supone un coste aproximado de 44.000 euros por unidad. Los nuevos SsangYong Rexton han sido presentados este jueves en Mérida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, y la directora general de Caza, Pesca, Tauromaquia, Acuicultura y Medio Natural, Mercedes Mazo.

La Consejería dispone actualmente de una flota de 267 vehículos destinados al Medio Natural. La incorporación de estas 28 unidades permitirá renovar parte del parque móvil y reforzar los recursos empleados por los agentes en sus desplazamientos diarios por el territorio extremeño.

Presentación de los nuevos vehículos, este jueves en Mérida. / Juntaex

Preparados para terrenos difíciles

Los vehículos han sido adaptados específicamente a las condiciones en las que trabajan estos empleados públicos. Disponen de tracción 4x4, cambio automático, una mayor altura y suspensión reforzada para circular con más seguridad por caminos de montaña, pistas forestales y terrenos de difícil acceso.

También incorporan sistemas homologados de señalización luminosa y acústica, protección reforzada en los bajos y preinstalaciones para equipos de comunicación GPS y VHF. Estas prestaciones pretenden mejorar la coordinación y la capacidad de intervención de los agentes sobre el terreno.

Los profesionales del medio natural realizan tareas de vigilancia ambiental, protección de la biodiversidad, control de las actividades cinegéticas y piscícolas y seguimiento de los espacios protegidos. También prestan apoyo en emergencias y otras actuaciones desarrolladas en zonas rurales y forestales.

García ha destacado el papel de estos trabajadores en la protección y conservación del patrimonio natural y ha defendido la necesidad de dotarlos de medios adecuados para desarrollar su labor con mayor seguridad y eficacia.

La Consejería considera que la renovación de los vehículos permitirá mejorar la movilidad de los agentes y facilitar su acceso a puntos donde las características del terreno dificultan la entrada con automóviles convencionales.