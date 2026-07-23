Guardiola recuerda que está previsla la inversión de 33 millones para cinco polígonos y tres parques empresariales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves una inversión superior a los 33 millones de euros para crear cinco polígonos industriales y tres parques empresariales durante la presente legislatura. Guardiola ha realizado este anuncio durante una visita a las obras de urbanización del polígono industrial de Don Benito, donde el Ejecutivo autonómico invertirá, a través de Extremadura Avante, 7,2 millones de euros.

La presidenta extremeña, acompañada por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha considerado esta actuación un ejemplo del "cambio de rumbo" de la política económica de su Gobierno y ha comparado las inversiones realizadas en suelo industrial durante las últimas legislaturas. Según ha señalado, entre 2015 y 2023 se destinó alrededor de un millón de euros al desarrollo de suelo industrial, mientras que el actual Ejecutivo ha invertido más de 12 millones durante sus dos primeros años de mandato.

Guardiola ha defendido que las pymes y los autónomos son quienes crean riqueza y empleo en la comunidad y ha resumido la estrategia de la Junta en "menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión".

Ley de simplificación administrativa

También ha destacado los avances en la digitalización de la Administración autonómica, que, según ha indicado, ha pasado de ofrecer telemáticamente el 45% de sus trámites al 91%, un porcentaje situado por encima de la media europea. En este sentido, ha avanzado que la Junta trabaja en una ley de simplificación administrativa destinada a reducir el papeleo, ampliar el uso de la declaración responsable y facilitar la puesta en marcha y el crecimiento de los proyectos empresariales.

La presidenta ha recordado asimismo que la última convocatoria de incentivos autonómicos concedió más de 68 millones de euros a pymes extremeñas, unas ayudas que permitieron movilizar una inversión de 222 millones.

Guardiola ha asegurado que la confianza empresarial ha aumentado un 9% desde la llegada de su Gobierno y ha resaltado que Extremadura cuenta con más de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Respecto al polígono industrial de Don Benito, ha explicado que los proyectos de desarrollo de suelo industrial promovidos por la Junta parten con un compromiso previo de venta de, al menos, el 60% de las parcelas. Ha añadido que existe una importante demanda empresarial en la zona y ha confiado en que el nuevo espacio industrial alcance una elevada ocupación.

Prevención de incendios

Por otra parte, preguntada por la propuesta del PSOE de realizar inversiones extraordinarias para reducir la masa forestal próxima a pequeños municipios, Guardiola ha defendido que su Gobierno está realizando la mayor inversión de la historia de Extremadura en prevención de incendios.

Ha citado el primer Plan Forestal de Extremadura, dotado con más de 210 millones de euros, y ha señalado que más de 310 municipios cuentan ya con sus planes periurbanos aprobados.

La presidenta ha asegurado que todas las propuestas serán "bienvenidas", aunque ha subrayado la necesidad de contar con unos presupuestos autonómicos aprobados para destinar recursos a la prevención y extinción de incendios y mejorar las condiciones de los bomberos forestales.

Guardiola ha insistido en que las cuentas regionales son la herramienta esencial para atraer empresas, crear puestos de trabajo y facilitar que los jóvenes permanezcan en Extremadura.