Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños

El incendio forestal declarado en Burgohondo, en la provincia de Ávila, ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos y a evacuar a unos 200 niños de una colonia de Navaluenga. El fuego continúa en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial por el riesgo para la población y para bienes no forestales.

Las llamas se encuentran a unos 90 kilómetros de Madrigal de la Vera, el último municipio de la provincia de Cáceres antes de entrar en Ávila por la zona de Candeleda.

La emergencia ha llevado a activar el sistema ES-Alert para pedir el confinamiento de los habitantes de Burgohondo, El Tiemblo y Navalueng. Las autoridades les han pedido que permanezcan en sus domicilios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia..

La cercanía del incendio a diferentes zonas habitadas ha obligado también a realizar evacuaciones preventivas. Los trabajos de extinción continúan centrados en frenar el avance de las llamas y proteger los núcleos de población próximos.

Más de un centenar de recursos participa en las labores de extinción, entre ellos medios de la Junta de Castilla y León, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación de Ávila y la Unidad Militar de Emergencias.

El incendio de Burgohondo se suma a los numerosos fuegos forestales registrados durante los últimos días en diferentes puntos del país, especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Puertollano

La Junta de Extremadura envió este miércoles medios humanos y materiales a Castilla-La Mancha para colaborar en la extinción del incendio declarado en el término municipal de Puertollano, en Ciudad Real.

El operativo movilizado por el Plan Infoex estuvo formado por un helicóptero, una unidad helitransportada de bomberos forestales procedente de la base de Herrera del Duque, un vehículo de transporte con un equipo de maquinaria pesada y un agente del Medio Natural.

Noticias relacionadas

Castilla-La Mancha también mantiene su atención sobre el incendio de La Mierla, en Guadalajara, que ha afectado ya a decenas de miles de hectáreas. A este fuego se suma el declarado en Almorox, en Toledo, que cruzó el límite con la Comunidad de Madrid y obligó a adoptar medidas de protección en distintas zonas residenciale