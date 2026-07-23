Insisten en solicitar la Medalla de Extremadura para Belén Cortés, la educadora asesinada en Badajoz

Ante la proximidad de la resolución para la concesión de las Medallas de Extremadura, varias entidades han vuelto a pedir la concesión de este galardón para Belén Cortés, la educadora social asesinada en Badajoz.

Según han expuesto, Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional «digna de mención» y representaba los valores de Extremadura.

«Este galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos», expresan a través de un comunicado.

Entre las entidades solicitantes se encuentra el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, de Psicología de Extremadura, de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura y el de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura. Además de la Asociación Profesional del Programas de Atención a Familias, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de I.E.S. de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y los sindicatos UGT, CSIF, SGTEX, CCOO, USO, SIP y CNT.

¿Qué ocurrió aquella noche?

Belén Cortés fue asesinada la noche del 9 de marzo de 2025 en la vivienda de cumplimiento de medidas judiciales para menores de la Urbanización Guadiana en la que trabajaba. Ella era la única profesional al cargo de los tres menores (había un cuarto que huyó y dio la voz de alarma sobre lo ocurrido) que fueron detenidos pocas horas después por su implicación en el crimen. Entonces tenían 14 y 15 años los dos varones y la adolescente, 17.

El juicio se celebró del 29 al 31 de octubre y los tres fueron condenados por el asesinato de la educadora, los dos varones, como autores materiales a 6 años de internamiento en régimen cerrado, y la chica, como cómplice a 5 años, aunque posteriormente fue absuelta de asesinato. Además, se condenó a la Junta de Extremadura a indemnizar a la familia por los daños morales con 620.000 euros como responsable civil solidaria y directa.

Fuente: La Crónica de Badajoz