La Junta de Extremadura denuncia ante la Policía Nacional altercados en el centro de menores de Caminomorisco

La Junta de Extremadura ha denunciado este jueves ante la Policía Nacional una serie de altercados registrados durante los últimos días en el centro de menores de Caminomorisco. La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia estima que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de coacciones, amenazas y agresiones y también ha dado traslado a la Fiscalía de Menores.

El director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, ha explicado que los incidentes comenzaron el pasado 17 de julio con una pelea en la que participaron "varios menores". Un día después se produjo el episodio de mayor gravedad: un enfrentamiento "liderado por un cabecilla" en el que se vieron implicados, en distinto grado, buena parte de los jóvenes acogidos. "Prácticamente realizaron un pequeño motín", ha afirmado Fernández.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, visita el centro de menores de Caminomorisco. / Juntaex

Durante este segundo altercado hubo agresiones entre algunos internos y el vigilante de seguridad se vio superado por la situación, por lo que fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para restablecer el orden en las instalaciones. El tercer incidente comunicado tuvo lugar el 20 de julio, cuando uno de los menores habría amenazado a la directora del centro. La responsable de las instalaciones trasladó posteriormente lo sucedido a la Administración regional.

Varios internos heridos

"Ante estos graves hechos, yo no podía hacer otra cosa, por supuesto, que denunciarlos", ha afirmado Eliseo Fernández. Los enfrentamientos dejaron varios internos heridos, algunos de los cuales cuentan con partes de lesiones. Ningún trabajador resultó lesionado, aunque, según el director general, parte del personal se sintió amenazado y temió por su seguridad durante los altercados.

La Administración considera que los hechos podrían encajar en posibles delitos de coacciones, amenazas y agresiones, si bien Fernández ha puntualizado que corresponderá a la Fiscalía y a los órganos judiciales determinar si las conductas denunciadas tienen finalmente relevancia penal. "Esto excede mucho de un pequeño roce o de un conflicto habitual de convivencia. Ha habido heridos, una grave alteración del orden y miedo entre los trabajadores", ha señalado el responsable autonómico.

Visita del consejero de Desregulación, Óscar Fernández, y el director de Servicios Sociales al centro de menores de Caminomorisco. / Juntaex

El centro alberga actualmente a 28 menores extranjeros no acompañados, sobre una capacidad total de 35. Según las cifras facilitadas de manera provisional, el sistema de protección extremeño atiende actualmente a unos 107 menores migrantes no acompañados. Están distribuidos principalmente entre Caminomorisco, Trujillo y Badajoz, además de otros centros y pisos tutelados de la comunidad.

Refuerzo de la vigilancia

Tras los incidentes, la Junta estudia medidas para reforzar la seguridad y evitar que vuelvan a producirse episodios similares. De forma inmediata, utilizará las horas extraordinarias previstas en el contrato vigente para incorporar un segundo vigilante durante las franjas horarias consideradas más susceptibles de registrar conflictos.

La Administración regional atribuye el deterioro de la convivencia a la elevada ocupación de los recursos de protección, fruto de las políticas impulsadas por el Gobierno central, y sostiene que el sistema extremeño se encuentra cerca de su límite. También ha asegurado que denunciará ante las autoridades cualquier nuevo incidente grave del que tenga conocimiento.

Una vez presentada la denuncia, la investigación quedará en manos de la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y, en su caso, los órganos judiciales competentes.