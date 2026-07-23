De México a Armenia para descubrir los secretos del Festival de Mérida

Veinte jóvenes procedentes de ocho países participan este año en el Campo Internacional de Voluntariado del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La iniciativa, organizada con el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), les permite conocer el funcionamiento del certamen a través de una experiencia inmersiva y formar parte de la creación escénica, fomentando por ende el intercambio cultural y la convivencia.

Esta edición del programa esta integrada por once alumnos internacionales procedentes de Italia, México, Armenia, Alemania, República Checa, Serbia y Francia, mientras que los nueve alumnos restantes llegan desde Extremadura, Galicia, País Vasco, Navarra, La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Durante la estancia en Mérida, los participantes asisten a las representaciones del festival en sus distintos espacios escénicos y conocen el funcionamiento desde dentro del evento cultural. Asimismo, con la creación colectiva de 'Alceste. Lo hago por amor 1.0', dentro de la programación 'Agusto en Mérida', dirigida por Raquel Bazo, los miembros del programa han podido profundizar en la cultura clásica.

Campo Internacional de Voluntariado en Mérida. / Jero Morales

Convivencia y aprendizaje clásico

Este jueves, los jóvenes han visitado la sede del festival, donde han podido conocer el funcionamiento de áreas de comunicación, protocolo, gerencia, dirección o producción, conociendo así el trabajo que realizan los distintos departamentos para el correcto desarrollo de cada edición. También recorrieron la exposición de Pedro Cano, donde observaron las dieciséis acuarelas de gran formato inspiradas en los escenarios grecorromanos más emblemáticos del Mediterráneo.

En la visita han participado Jesús Cimarro, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; María José Tovar, la directoria general del Instituto de la Juventud de Extremadura; Pilar Amor, la delegada de Patrimonio y Museos de Ayuntamiento de Mérida; Raquel Bazo, la directora del Campo Internacional de Voluntariado; y Javier Llanos, el director de Agusto en Mérida.

Durante la visita, Jesús Cimarro, destacó que el Campo Internacional de Voluntariado es una de las iniciativas que mejor reflejan el compromiso del certamen con la formación y la creación. De la misma manera, puso en valor la diversidad cultural y la convivencia entre los jóvenes de distintos países y comunidades autónomas. También añadió que el teatro no solo se disfruta desde el escenario o las butacas, sino que se vive compartiendo y creando, animando a los participantes a no llevarse únicamente los conocimientos aprendidos, sino también las amistades y las vivencias construidas en la ciudad.

Por otro lado, la directora del voluntariado, Raquel Bazo, destacó el impacto del programa, más allá de su celebración, recuerda el caso de una participante turca en 2024, que le admitió que aquella experiencia le "cambio la vida" y le ha llevado a dirigir su propia obra en Finlandia.

Acercando los clásicos a los jóvenes

María José Tovar y Pilar Amor, coincidieron en destacar el valor del proyecto que permite acercar los clásicos a los jóvenes desde una perspectiva participativa.

La experiencia de los jóvenes en la ciudad finalizará con la participación en la representación 'Alceste. Lo hago por amor 1.0' una propuesta de creación dirigida por Raquel Bazo, que tiene este jueves su segunda función a las 21.30 horas en el Pórtico del Foro. Este montaje representa el resultado de un proceso creativo desarrollado por los participantes que les hace formar parte activa de la programación de festival.