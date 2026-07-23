Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara

Un hombre de 53 años ha fallecido este jueves tras sufrir un ahogamiento en la piscina municipal de Alcántara, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El 112 recibía la llamada de la emergencia a las 11.20 horas, alertando de un accidente personal en las instalaciones, y activaba de inmediato los recursos necesarios para atender a la víctima.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, profesionales del Punto de Atención Continuada de Alcántara, una unidad de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

Pese a la intervención de los servicios sanitarios, el hombre ha fallecido como consecuencia del ahogamiento.

Ocho fallecidos

La muerte registrada en Alcántara se produce 20 días después del que falleciera una niña de Almendralejo tras un ahogamiento en una piscina del Valle del Jerte. La menor fue trasladada con vida al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde murió durante la madrugada del 3 de julio.

Con este nuevo caso, Extremadura alcanza los ocho fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2026. Durante el mes de junio perdieron la vida tres personas en Rena (un niño de dos años que cayó a un canal), Talayuela y la presa de Majadillas, una cifra que ya igualaba en solo un mes todas las muertes contabilizadas en la región durante 2025.

Ante el incremento de los accidentes acuáticos, Cruz Roja insiste en que nunca se debe entrar en el agua para intentar un rescate sin contar con preparación, ya que la persona en peligro puede arrastrar bajo la superficie a quien trata de auxiliarla. La recomendación es avisar inmediatamente al 112 y lanzar desde tierra cualquier objeto flotante al que la víctima pueda agarrarse hasta la llegada de los profesionales.

Los especialistas también aconsejan extremar la precaución en piscinas naturales, ríos, embalses, gargantas, canales y balsas agrícolas, donde puede haber corrientes, cambios de profundidad, vegetación sumergida o fondos resbaladizos. En el caso de los menores, recuerdan que los manguitos y flotadores no sustituyen la vigilancia permanente de un adulto.