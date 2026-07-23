"La terraza supone el 40% del consumo anual": la hostelería extremeña, contra la prohibición de fumar

La Confederación de Turismo y Hostelería de Extremadura (Cetex) ha rechazado la prohibición de fumar en las terrazas incluida en el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, al considerar que tendrá consecuencias directas sobre la actividad de bares y restaurantes. La organización empresarial advierte de que el consumo en espacios exteriores posee un peso especialmente relevante en la facturación de la hostelería extremeña.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto que equipara los cigarrillos electrónicos y los vapeadores al tabaco convencional y amplía los espacios libres de humo. La futura normativa contempla la prohibición de fumar en terrazas, playas, piscinas y marquesinas, además de restringir la venta de nuevos productos a establecimientos especializados.

Sin consulta

El vicepresidente de Cetex, Manuel Moreno, ha lamentado que el Ejecutivo no haya contado con la opinión de los empresarios antes de impulsar la medida. "En primer lugar, ni tan siquiera se ha consultado esta decisión al sector", ha señalado Moreno a EFE, quien ha recordado que la prohibición de fumar en interiores sí estuvo precedida de negociaciones para acercar posiciones.

Moreno considera que la situación de los espacios cerrados no puede equipararse a la de las terrazas. "Se podía entender que en un espacio cerrado el tabaco era perjudicial, pero en los espacios abiertos hay muchas más medidas para prevenir que se fume sin perjudicar al sector", ha defendido el representante de Cetex.

Más cargas

La confederación sostiene que los empresarios hosteleros vuelven a ser los principales afectados por una regulación que persigue reducir el consumo de tabaco. "Toda la sociedad es consciente de que fumar es malo, pero se pueden instaurar muchas más iniciativas que no se lleven por delante a esta área", ha afirmado Moreno.

El sector también rechaza que los responsables de los establecimientos deban vigilar el cumplimiento de la normativa y puedan enfrentarse a sanciones económicas. Cetex critica que se pretenda imponer una carga adicional al hostelero y obligarlo a "hacer de policía" para impedir que los clientes fumen en las terrazas.

La obligación de alejarse de los establecimientos también podría generar nuevos problemas de limpieza en las calles, según la organización. "Desplazar a una persona 20 metros del establecimiento para que fume provocará que haya más colillas tiradas, pues no se cuenta con ceniceros habilitados", ha advertido el vicepresidente de Cetex.

Peso regional

La confederación considera que la prohibición afectará especialmente a comunidades como Extremadura, donde las condiciones meteorológicas permiten utilizar las terrazas durante buena parte del año. Aunque las altas temperaturas reducen las horas de consumo exterior durante julio y agosto, los inviernos cada vez más suaves favorecen una mayor utilización de los veladores.

Moreno ha cifrado en alrededor del 40% el peso medio que representa el consumo en terrazas dentro de la facturación anual de los establecimientos extremeños. "Hay algunos establecimientos que poseen una terraza gigante y otros que ni tan siquiera tienen, pero este porcentaje demuestra su importante peso para el sector", ha subrayado.

Turismo

Cetex teme además que la medida pueda restar competitividad al turismo de Extremadura y del conjunto de España frente a otros destinos europeos. "Hay que tener en cuenta que prácticamente en toda Europa se puede fumar en las terrazas", ha concluido Moreno, quien considera que la prohibición puede influir en los hábitos y decisiones de los visitantes.