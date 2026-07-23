Tráfico recauda en Extremadura 4,46 millones con las multas de velocidad, un 19,8% menos

Los radares de la Dirección General de Tráfico cerraron 2025 con un nuevo máximo de actividad sancionadora en España. Los controles de velocidad generaron unos ingresos de casi 247 millones de euros, un 14% más que durante el ejercicio anterior, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

La organización sostiene que este crecimiento no responde a un aumento generalizado de la indisciplina al volante, sino a la incorporación de nuevos cinemómetros en determinados puntos de la red viaria. Las sanciones por velocidad representan ya el 41,5% de todos los ingresos obtenidos mediante multas de tráfico en España, sin contabilizar las impuestas en Cataluña y el País Vasco.

Récord nacional

AEA considera que "la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país". La asociación atribuye buena parte del récord recaudatorio a la activación estratégica de nuevos dispositivos, algunos de los cuales han pasado en apenas un año de registrar una actividad testimonial a formular decenas de miles de denuncias.

La concentración de multas es especialmente elevada en un reducido grupo de carreteras. Solo los 50 radares más activos, de los más de un millar desplegados por la DGT, formularon conjuntamente 1.342.285 denuncias durante 2025, lo que refleja el peso que tienen determinados puntos en el conjunto de la actividad sancionadora.

Extremadura

La evolución extremeña contrasta con el crecimiento registrado en el conjunto del país. Badajoz y Cáceres sumaron 4.461.525 euros en ingresos por multas de velocidad durante 2025, un 19,84% menos que los 5.565.571 euros contabilizados un año antes. Al incluir todas las sanciones de tráfico, y no únicamente las relacionadas con la velocidad, la recaudación regional alcanzó los 13.135.927 euros, frente a los 14.238.915 de 2024, lo que supone un descenso del 7,75%.

En la provincia de Badajoz, los ingresos totales por multas se situaron en 8.002.471 euros, un 7,40% menos, mientras que las sanciones por velocidad aportaron 2.764.032 euros, con una caída del 18,36%. Cáceres recaudó 5.133.456 euros por el conjunto de las infracciones y 1.697.493 euros específicamente por excesos de velocidad, unas cantidades que disminuyeron un 8,27% y un 22,12%, respectivamente.

Los datos sitúan además a Cáceres entre las provincias españolas con menor recaudación procedente de multas de velocidad. Sus 1,69 millones de euros solo superan ligeramente las cifras de territorios como Ourense y quedan por debajo de los 1,87 millones registrados en Salamanca, muy lejos de los 18,91 millones de Valencia, los 17,90 millones de Madrid o los 16,54 millones de Cádiz.

Fuera del listado

Ningún dispositivo situado en las carreteras de Badajoz o Cáceres figura en la clasificación de los 50 radares que más multas impusieron en España durante 2025. Extremadura queda fuera de un listado dominado por la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid y varias provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El radar más activo del país se encuentra en el kilómetro 326 de la A-7, en la provincia de Valencia, donde se formularon 90.766 denuncias. El segundo puesto corresponde al dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, con 72.557 sanciones, mientras que el radar del kilómetro 127 de la A-15, en Navarra, acumuló 67.445.

También destacan el radar de la TF-2 en Santa Cruz de Tenerife, con 49.641 denuncias; el situado en el kilómetro 968 de la A-7, en Málaga, con 45.050; y el del kilómetro 20 de la M-40 madrileña, con 43.500. Algunos de estos dispositivos multiplicaron de forma extraordinaria su actividad respecto a 2024, mientras que otros redujeron notablemente el número de expedientes tramitados.

Debate abierto

AEA cuestiona que una parte considerable de los radares con mayor actividad se encuentre en autopistas y autovías, en lugar de concentrarse en las carreteras convencionales. La organización recuerda que las vías secundarias acumulan alrededor del 70% de los accidentes con víctimas y reclama una revisión de los criterios utilizados para instalar los dispositivos de control.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, sostiene que "la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación". Frente al récord nacional, Extremadura presenta una reducción generalizada de los ingresos por sanciones y permanece al margen del grupo de carreteras con mayor número de denuncias de España.