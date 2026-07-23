Vox pide al Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez

Vox ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación por responsabilidad contable a la Diputación de Badajoz. Esto llega tras la condena dictada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa en la adjudicación de su puesto en la institución pacense y que, según dictó la Audiencia Provincial, se le concedió de manera irregular.

En una denuncia, el partido que lidera Santiago Abascal insta a que se recabe de la Diputación de Badajoz "información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas" por los contratos llevados a juicio, "incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos".

Un sueldo deudor de más de 280.000 euros

La formación señala que hay "indicios racionales" de que las cantidades abonadas por la diputación al hermano de Pedro Sánchez con cargo a fondos públicos ascendieron a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.

"Este es un saldo deudor injustificado en las cuentas de dicha entidad, en la medida en que los puestos de trabajo habría sido creado y provisto de forma irregular y la persona perceptora no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones inherentes al mismo. Por tanto, es susceptible de generar responsabilidad contable para el propio perceptor y para quienes autorizaron, ordenaron o no impidieron dichos pagos", indica.

Además, pone el foco en que es "igualmente procedente" que el Tribunal de Cuentas recabe de la Diputación de Badajoz información sobre las retribuciones percibidas por Luis María Carrero, que fue asesor en la Presidencia del Gobierno y después tuvo un puesto en la institución pacense.

Sin constancia del trabajado desempeñado por Carrero

Vox apunta que en la documentación aportada no consta informe sobre las retribuciones percibidas ni sobre las funciones efectivamente desempeñadas por Luis María Carrero en dicho puesto, "a diferencia de lo sí documentado respecto de David Sánchez". Quiere "esclarecer si dichas cantidades guardan la debida correspondencia con una prestación de servicios efectiva o si, por el contrario, pudieran constituir un saldo deudor injustificado (alcance) susceptible de generar responsabilidad contable".

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Cabe recordar que hoy mismo también ha presentado una de las acusaciones particuales -el partido político Iustitia Europa- ante el mismo organismo una iniciativa que busca que se investigue, cuantifique y exija la devolución de los sueldos cobrados desde la diputación por David Sánchez y Luis María Carrero, que en conjunto suponen algo más de 427.000 euros. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez y Luis María Carrero a la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.

Fuente: La Crónica de Badajoz