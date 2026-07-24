Campo
Agroseguro abona 600.000 euros a los cerealistas extremeños por los daños de la campaña
La entidad ha pagado ya 26,7 millones en toda España y prevé que las indemnizaciones por siniestros en cultivos herbáceos alcancen los 68 millones
Agroseguro ha abonado ya 600.000 euros en indemnizaciones a productores de cultivos herbáceos de Extremadura por los siniestros sufridos durante la campaña de 2025, principalmente en cereal de invierno. La cantidad forma parte de los 26,7 millones de euros que la entidad ha pagado ya en el conjunto del país desde que comenzó la pasada semana el abono de las compensaciones. Solo en esta nueva remesa se han distribuido 11,2 millones de euros entre agricultores asegurados.
Castilla y León concentra por ahora la mayor cuantía, con 7,5 millones, seguida de Andalucía, con 5,8 millones; Castilla-La Mancha, con 5,2 millones; Aragón, con 3,7 millones, y Cataluña, con 2,6 millones. Por detrás se sitúan Navarra, con 700.000 euros; Extremadura, con 600.000; Madrid, con 400.000, y la Región de Murcia, con 200.000 euros.
40% de la previsión total
El segundo pago realizado por Agroseguro representa alrededor del 40% de la previsión total de indemnizaciones por daños en cultivos herbáceos durante la actual campaña, calculada en 68 millones de euros. La entidad continuará abonando compensaciones durante las próximas semanas a medida que concluya la recolección en las provincias y zonas de producción más tardías.
La mayor parte del nuevo pago, 7,5 millones de euros, se ha destinado a las áreas cerealistas tempranas de Castilla y León, concretamente a Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Más adelante se incorporarán Soria y Burgos.
Frutales y hortalizas
Agroseguro también ha abonado este jueves indemnizaciones correspondientes a otras líneas de seguro agrario. Entre ellas figuran 2,2 millones para productores de frutales, 2,1 millones para cítricos y 1,2 millones para hortalizas. A estas cantidades se suman otros tres millones de euros por siniestros registrados en seguros pecuarios. En total, la entidad ha distribuido este jueves 20 millones de euros en indemnizaciones entre agricultores y ganaderos asegurados.
Agroseguro recuerda que el sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece protección a las explotaciones agrícolas y ganaderas frente a daños provocados por fenómenos de distinta naturaleza. La entidad subraya que el aumento de los episodios meteorológicos extremos y sus efectos sobre las cosechas refuerzan la importancia de contar con pólizas que permitan a los productores afrontar las pérdidas.
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