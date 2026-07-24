La catedrática Mercedes Sabido disputará a Pedro Fernández Salguero el Rectorado de la UEx

La carrera por dirigir la Universidad de Extremadura (UEx) ya cuenta con dos aspirantes. La catedrática Mercedes Sabido Rodríguez ha anunciado que concurrirá a las elecciones al Rectorado previstas para el último trimestre de 2026, en las que competirá con el actual rector, Pedro Fernández Salguero, que optará a la reelección.

Las próximas elecciones incorporarán una importante novedad derivada de la adaptación de los estatutos de la UEx a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): la persona elegida ocupará el Rectorado durante seis años, en un mandato único que no podrá renovarse. Hasta ahora se permitían dos legislatura de cuatro años cada una.

Sabido acudirá a las urnas con un proyecto denominado 'Un nuevo impulso para la UEx', con el que aspira a ofrecer una alternativa al actual equipo rectoral. Su propuesta coloca entre sus prioridades la reducción de las cargas administrativas, el fortalecimiento de la actividad investigadora y una mayor transparencia en la toma de decisiones.

La aspirante considera que la universidad extremeña dispone de un importante potencial académico, profesional e investigador, aunque entiende que necesita modificar determinadas dinámicas internas para aprovecharlo plenamente. Su objetivo es impulsar una gestión más participativa, coordinada y próxima a las necesidades del profesorado, el alumnado y el personal técnico y de administración.

Mercedes Sabido, tercera por la izquierda, en un acto en la Complutense por el aniversario de los estudios de posgrado en mediación y gestión de conflictos. / Universidad Complutense de Madrid

Simplificar los procesos internos

Uno de los principales ejes de su programa será la simplificación de los procedimientos internos. La candidata plantea avanzar en la digitalización, mejorar la coordinación entre centros, campus y servicios y reducir los trámites que dificultan el trabajo diario de los distintos colectivos universitarios.

También propone incrementar el apoyo administrativo a la investigación y a la transferencia del conocimiento. La intención es facilitar la preparación y gestión de proyectos científicos y conseguir que los resultados de la actividad desarrollada en la UEx tengan una mayor repercusión económica y social en la comunidad autónoma.

Otro de sus compromisos es implantar una gestión basada en datos públicos, con objetivos e indicadores conocidos previamente por la comunidad universitaria. Este sistema permitiría evaluar los resultados obtenidos y reforzar la rendición de cuentas de los responsables de la institución.

Una universidad más conectada con Extremadura

La candidatura quiere además fortalecer la relación de la UEx con la sociedad extremeña y aumentar su participación en el desarrollo cultural, económico y territorial de la región. Para ello, defiende una mayor colaboración entre los diferentes campus, facultades, escuelas y departamentos.

Sabido estará acompañada por un equipo formado por personas procedentes de diferentes centros y sectores de la comunidad universitaria, con experiencia previa en tareas de gestión. El programa definitivo se elaborará durante los próximos meses mediante encuentros con los colectivos que integran la Universidad.

Más de 25 años en la UEx

Mercedes Sabido cuenta con más de 25 años de trayectoria docente e investigadora en la Universidad de Extremadura. Es catedrática de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de Cáceres y actualmente dirige el Departamento de Derecho Privado. Anteriormente ejerció como vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales de esta facultad.

Doctora en Derecho por la UEx desde 1998, desarrolla su labor académica en esta institución desde hace más de dos décadas y ha impartido docencia en estudios de grado, máster y doctorado, principalmente en Derecho Internacional Privado, comercio internacional y otras materias jurídicas. Desde 1998 también ejerce como magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Cáceres.

En el ámbito investigador, ha dirigido varios proyectos de desarrollo e innovación. Su producción científica incluye artículos, monografías y la coordinación de distintas obras colectivas.

Sus principales líneas de trabajo abarcan cuestiones relacionadas con el comercio internacional, los procesos de integración económica, la reestructuración empresarial, la protección de trabajadores y consumidores y la contratación internacional en el sector turístico. También ha investigado asuntos vinculados al Derecho de familia internacional, como la sustracción de menores, los divorcios entre personas de distintos países, la filiación y la responsabilidad parental.

Salguero, rector desde 2022

El actual rector, Pedro Fernández Salguero, fue elegido para dirigir la Universidad de Extremadura el 1 de diciembre de 2022, en las primeras elecciones celebradas mediante voto electrónico en la historia de la institución. Su candidatura obtuvo el respaldo mayoritario de los votos emitidos en los cuatro sectores de la comunidad universitaria.

Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular desde 2010 y desarrolla su docencia en el grado de Biología y en el máster de Biotecnología Avanzada. Licenciado y doctor en Biología por la UEx en 1991, completó posteriormente su formación en el National Cancer Institute de Estados Unidos, donde investigó la aparición de tumores y la respuesta de los pacientes a los tratamientos.

Regresó a la Universidad de Extremadura en 1997 y creó el grupo de investigación Biología Molecular del Cáncer, centrado en el estudio del crecimiento y la metástasis tumoral, las células madre cancerígenas y la identificación de marcadores y posibles dianas terapéuticas. Su trabajo se desarrolla en colaboración con profesionales del Servicio Extremeño de Salud y con equipos científicos nacionales e internacionales.

Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio a la Excelencia Investigadora de la UEx en 2015. Antes de llegar al Rectorado acumuló una amplia experiencia en dirección y evaluación científica y ejerció durante cuatro años como vicerrector de Investigación y Transferencia. También ha desempeñado responsabilidades en organismos como el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, además de coordinar el Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura.