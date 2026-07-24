Desalojan una vivienda por un incendio forestal de nivel 1 en Arroyo de la Luz

Un incendio forestal declarado este viernes en Arroyo de la Luz, en las proximidades de la carretera EX-207 y en la zona conocida como Las Viñas, ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a viviendas aisladas.

La activación se ha producido a las 18.00 horas ante la evolución de las llamas y el riesgo para varias edificaciones situadas en el entorno. La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva una vivienda para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Los servicios de emergencia también han movilizado recursos sanitarios para atender a una mujer de edad avanzada que ha presentado síntomas por inhalación de humo.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.