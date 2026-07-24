Suceso
Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
El detenido, con más de 150 detenciones y doce requisitorias judiciales, causó lesiones leves a un agente durante el arresto
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en Villanueva de la Serena a un peligroso fugitivo que se había escapado de una prisión de Tarragona y permanecía oculto en una vivienda situada en una finca agrícola propiedad de su entorno familiar.
El arrestado acumulaba más de 150 detenciones y tenía vigentes doce requisitorias judiciales por delitos graves, entre ellos agresión sexual, violencia de género, robo con violencia, conducción temeraria y amenazas, según han informado este viernes los Mossos d'Esquadra.
El hombre se encontraba protegido por sus familiares en un inmueble de Villanueva de la Serena y fue detenido el 1 de julio en una gasolinera próxima a la finca. Durante el arresto opuso una fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes que participaba en el dispositivo.
El fugitivo permanecía huido desde el pasado mes de febrero, cuando no regresó al centro penitenciario de Tarragona en el que estaba recluido desde 2018. Tras su desaparición, el Grupo de Búsqueda Activa de Fugitivos de los Mossos d'Esquadra inició una investigación para localizarlo.
Investigación conjunta
Las primeras pesquisas apuntaron a que el preso podía haberse escondido en la provincia de Badajoz, donde residían varios de sus familiares. Ante esta posibilidad, los Mossos constituyeron un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.
Las investigaciones permitieron acreditar que la madre y el hermano del fugado residían en un inmueble adquirido recientemente en Villanueva de la Serena. Los agentes determinaron que el hombre se ocultaba en esa vivienda, situada dentro de una finca agrícola.
Después de localizar a una persona que coincidía con las características físicas del fugitivo, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia para confirmar plenamente su identidad. El pasado 1 de julio, cuando abandonó la finca en un vehículo, fue interceptado y detenido.
Sobre el arrestado pesaban requisitorias por agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículos, conducción temeraria, amenazas y violencia de género.
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