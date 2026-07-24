Extremadura, cuarta región con más licitaciones desiertas por el alza de los costes

El incremento de los costes de construcción está dejando numerosos proyectos públicos sin empresas interesadas en ejecutarlos. Extremadura acumula 106 licitaciones desiertas desde comienzos de año y se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con más concursos sin adjudicar, según un informe elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

La región concentra el 9,4% de los expedientes desiertos registrados en España, solo por detrás de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades reúnen conjuntamente más del 63% de todas las licitaciones públicas que no han recibido ofertas viables durante los seis primeros meses del año.

Sin ofertas

En el conjunto del país, la CNC ha contabilizado desde enero 1.130 licitaciones desiertas, con un presupuesto superior a los 707 millones de euros. La patronal atribuye este aumento a la falta de actualización de los precios de la obra pública ante el encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra en Irán.

El ritmo al que los concursos están quedando sin adjudicar también se ha acelerado. La organización empresarial señala que la media ha alcanzado las 188 licitaciones desiertas al mes, una cifra un 16% superior a la registrada tras el inicio de la guerra en Ucrania.

El impacto económico también supera proporcionalmente al observado entonces. En solo seis meses, los proyectos paralizados suman 707 millones de euros, una cantidad equivalente al 80% de los 882,6 millones contabilizados durante los doce meses analizados en el informe anterior.

Pequeñas obras

Más de ocho de cada diez licitaciones desiertas, concretamente el 82%, corresponden a contratos con un presupuesto base inferior a los 500.000 euros. El dato refleja que el problema afecta especialmente a actuaciones de menor tamaño, que suelen resultar esenciales para los municipios y las administraciones locales.

No obstante, el importe medio de los expedientes se aproxima a los 700.000 euros, lo que demuestra que también han quedado sin adjudicar proyectos de gran envergadura. Entre las actuaciones afectadas figuran contratos con presupuestos cercanos a los 50 millones de euros.

La lista incluye la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, presupuestada en 35 millones, y nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz, valorados en 32 millones. También se encuentra una promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria por más de 29 millones de euros.

Baja concurrencia

La patronal ha identificado además 1.877 procedimientos de contratación pública con una concurrencia insuficiente, bien porque no se presentó ninguna empresa o porque solo concurrió una. Un total de 747 licitaciones recibieron una única oferta, una situación que reduce la competencia y dificulta la ejecución de los proyectos.

Por comunidades, Andalucía encabeza la clasificación con 284 expedientes desiertos, el 25,1% del total, seguida de Cataluña, con 199 y un 17,6%. La Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto con 127 contratos sin adjudicar, mientras que Extremadura aparece inmediatamente después con 106.

Revisión de precios

La CNC ha remitido varias cartas al Gobierno para trasladarle su preocupación por la escalada de los costes de producción y la ausencia de medidas para compensarla. La organización reclama la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para adaptar los presupuestos a la evolución real de los precios.

La patronal propone introducir mecanismos automáticos de revisión que garanticen la viabilidad económica de los contratos. El objetivo es evitar que las empresas tengan que asumir pérdidas y que obras fundamentales para mejorar las infraestructuras o ampliar el parque de viviendas terminen paralizadas o abandonadas.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha advertido de que "la situación es asfixiante para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, que se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre". Fernández Alén ha reclamado medidas urgentes para impedir que sigan quedando desiertas obras necesarias para resolver los problemas de infraestructuras y vivienda en España.