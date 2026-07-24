Casi la mitad del alumnado de FP Básica de Extremadura continúa sus estudios

Casi la mitad del alumnado que termina una Formación Profesional de grado Básico en Extremadura decide seguir estudiando al curso siguiente. El 47,6% de los titulados extremeños continúa su formación mediante un ciclo de grado Medio o el Bachillerato, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación.

La estadística 'Seguimiento educativo posterior de las personas graduadas en Formación Profesional' refleja que la continuidad académica después de cursar una FP mantiene una evolución favorable en España. Seis de cada diez estudiantes graduados en FP Básica optan por ampliar su formación y mejorar su cualificación profesional.

Más formación

Entre quienes finalizaron una FP Básica en el curso 2021-2022, el 58% se matriculó posteriormente en un ciclo de grado Medio y otro 1,4% accedió a Bachillerato. La continuidad formativa aumentó hasta el 60,4% entre los estudiantes titulados durante el curso 2023-2024, lo que confirma una tendencia ascendente en las promociones más recientes.

Extremadura registra una tasa del 47,6%, el mismo porcentaje que la Región de Murcia. Aunque se encuentra por debajo de la media nacional, el dato muestra que una parte significativa del alumnado extremeño utiliza la FP Básica como vía para avanzar hacia titulaciones de mayor nivel.

Las mayores tasas de acceso a un grado Medio al año siguiente de finalizar la FP Básica corresponden a Ceuta, con un 73,7%; Melilla, con un 70%; País Vasco, con un 66,4%, y Castilla y León, con un 65,8%. Baleares registra el porcentaje más bajo, con un 40%.

Evolución

En el curso 2021-2022 se graduaron en España 19.964 personas en FP Básica, de las que 14.004 eran hombres y 5.960 mujeres. Durante los tres años posteriores a la titulación, el 62,1% llegó a matricularse en un ciclo formativo de grado Medio, un porcentaje superior al registrado inmediatamente después de finalizar los estudios.

Las mujeres presentan tasas de continuidad superiores a las de los hombres en esta etapa. Por familias profesionales, Informática y Comunicaciones encabeza el acceso posterior al grado Medio con un 69%, seguida de Administración y Gestión, con un 66%, y Electricidad y Electrónica, con un 65%.

Las tasas más moderadas se encuentran en Edificación y Obra Civil, con un 44%; Agraria, con un 51,5%, e Instalación y Mantenimiento, con un 54,5%. Incluso en estas especialidades, cerca de la mitad o más del alumnado decide ampliar su preparación académica y profesional.

Grado Medio

La continuidad educativa también crece entre las personas que terminan una FP de grado Medio. El 50% de quienes se graduaron en el curso 2021-2022 siguió matriculado al año siguiente, frente al 51% de la promoción 2022-2023 y al 52,6% de la correspondiente al curso 2023-2024. Los datos muestran un aumento sostenido del alumnado que utiliza el grado Medio como paso previo hacia una titulación superior.

En el curso 2021-2022 se titularon en grado Medio 126.224 personas, entre ellas 64.488 hombres y 61.736 mujeres. Durante los tres años siguientes, más de la mitad se matriculó en un ciclo de grado Superior. La FP de grado Medio consolida así su función como una vía de progresión educativa y especialización profesional.

En esta etapa, los hombres presentan una tasa de continuidad del 57,6%, frente al 47% de las mujeres. Las familias profesionales con mayor acceso al grado Superior son Informática y Comunicaciones, Imagen y Sonido, Actividades Físicas y Deportivas y Química.

Informática y Comunicaciones alcanza una tasa del 81%, seguida de Imagen y Sonido, con un 75,5%; Actividades Físicas y Deportivas, con un 73%, y Química, con un 72,2%. Estas cifras reflejan una elevada voluntad de especialización entre el alumnado de los ámbitos tecnológicos, audiovisuales, deportivos y científicos.

Universidad

La FP de grado Superior también facilita el acceso a la Universidad. De las 162.749 personas que obtuvieron esta titulación en el curso 2021-2022, el 16,7% se matriculó en estudios universitarios al año siguiente y el porcentaje alcanzó el 23,7% durante los tres años posteriores. Casi uno de cada cuatro titulados en FP Superior accede a la Universidad en los años siguientes a su graduación.

Además, el 8,5% comenzó otro ciclo de FP de grado Superior, lo que pone de manifiesto la posibilidad de completar perfiles profesionales más especializados. La edad influye en la decisión de continuar estudiando. El 30% de las personas menores de 22 años que terminaron una FP Superior en el curso 2023-2024 se matriculó en la Universidad al año siguiente. La conexión entre la FP Superior y los estudios universitarios resulta especialmente intensa entre el alumnado más joven.