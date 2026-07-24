El nuevo contrato de transporte escolar mejora hasta un 25% las tarifas para evitar otro inicio de curso sin rutas

Objetivo: evitar otro inicio de curso sin rutas de transporte escolar en Extremadura. El nuevo contrato que la Consejería de Educación ha lanzado para cubrir el servicio durante el periodo 2026/2027 incluye mejoras sustanciales en las condiciones económicas para atraer a las empresas y garantizar que los itinerarios estén operativos en el arranque del curso. "Seguiremos trabajando de la mano del sector con un único objetivo: ofrecer a las familias extremeñas un transporte escolar seguro, eficiente y de calidad desde el primer día de clase", afirman fuentes del departamento que dirige Sandra Valencia.

La Junta de Extremadura ha actualizado los precios conforme a los últimos datos del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, ha incrementado un 24,76% las tarifas de las rutas de categoría B y ha introducido un margen adicional para cubrir posibles encarecimientos del combustible. En concreto, establece una referencia de 1,30 euros por litro, cifra un 16,4% superior a los 1,1172 euros referenciados por el organismo estatal.

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia. / ASAMBLEAEX.ES

Nuevo contrato

Estas medidas forman parte de la licitación de 356 rutas escolares por más de 17 millones de euros. Para evitar que se repita la situación del pasado septiembre, Educación ha sustituido en estas rutas el sistema de contrataciones derivadas del anterior acuerdo marco por contratos abiertos ordinarios. Los precios se calculan de forma individualizada atendiendo a factores como los kilómetros diarios, el número de jornadas lectivas, la capacidad del vehículo, los costes laborales, el combustible, los seguros, el mantenimiento y la amortización.

Los contratos se han distribuido en 17 expedientes provinciales, 10 correspondientes a Badajoz y siete a Cáceres. Cada ruta constituye un lote independiente, por lo que las empresas pueden presentar ofertas únicamente para aquellos recorridos que consideren viables. Los criterios de adjudicación conceden 60 puntos a la oferta económica, 30 a la antigüedad de los vehículos y diez a su calidad ambiental.

Antonio J. Sánchez

La licitación permanece abierta hasta el próximo 10 de agosto. La Consejería de Educación confía en que la actualización de los costes, la subida de determinadas tarifas y el diálogo previo con los transportistas permitan adjudicar todos los servicios antes del comienzo de las clases. "La Junta destina más de 17 millones de euros a estos contratos y no ha parado de trabajar para que las familias extremeñas tengan la tranquilidad de que sus hijos podrán acudir a clase con todas las garantías", afirman desde el Ejecutivo regional.

Más margen para el combustible

El cálculo económico parte de los datos más recientes del Informe del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes. Sin embargo, la Administración extremeña ha decidido aplicar una referencia superior en uno de los apartados que más condicionan la rentabilidad de las rutas. Mientras que el documento estatal sitúa el combustible en 1,1172 euros por litro, la Junta ha establecido una referencia de 1,30 euros.

No se trata de que la Administración vaya a abonar directamente a las empresas cada litro de gasóleo que consuman, sino de que utilizará ese precio para calcular el importe máximo de los contratos. De esta manera, las tarifas incorporan un margen destinado a amortiguar una posible subida del mercado durante la vigencia del servicio. La consejería también ha aplicado un incremento del 24,76 % a las rutas incluidas en la categoría B.

El precedente del pasado septiembre

La nueva contratación está marcada por la crisis registrada al inicio del curso anterior. La Junta encadenó sucesivos intentos de adjudicación ante la falta de ofertas de las empresas y llegó al mes de septiembre con una parte sustancial del servicio todavía sin cubrir.

El 9 de septiembre, apenas dos días antes del comienzo de las clases, se intentaron adjudicar 242 rutas. Solo 19 recibieron ofertas y 223 quedaron inicialmente sin transportista.

El conflicto puso de manifiesto las diferencias entre la Junta y las empresas sobre el coste real del servicio. Los transportistas consideraban insuficientes las tarifas, especialmente en los itinerarios rurales más largos, con pocos alumnos o que requerían vehículos de determinadas características.

Contacto directo con las empresas

Tras esa crisis, la Junta también ha reforzado la interlocución con el sector. Educación asegura que durante el último mes se ha reunido con las asociaciones representativas del transporte en Extremadura para abordar las condiciones de la nueva contratación.

Además, por primera vez ha informado directamente a todas las empresas de la publicación de la licitación, una iniciativa que, según la Consejería, ha sido "muy bien recibida" por los transportistas.

"La licitación de las 356 rutas es el primer paso imprescindible para garantizar el transporte escolar del próximo curso", señala Educación. La Consejería sostiene que no ha dejado de trabajar para que las familias extremeñas tengan la tranquilidad de que sus hijos podrán acudir a clase "con todas las garantías".

El resultado definitivo dependerá ahora de la respuesta del sector. El plazo para presentar ofertas finalizará el 10 de agosto y, una vez examinadas las propuestas, podrá comprobarse si la actualización económica ha sido suficiente para cubrir los 356 itinerarios y evitar que septiembre vuelva a comenzar con alumnos sin transporte escolar.