PP y Vox incorporan sus enmiendas al dictamen de presupuestos y rechazan todas las del PSOE y Unidas

PP y Vox han trasladado ya al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 los cambios pactados entre los dos grupos antes de que las cuentas afronten la próxima semana su votación definitiva en el pleno de la Asamblea. La mayoría que sostiene al Ejecutivo de María Guardiola ha aprobado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos las 29 enmiendas parciales presentadas por los populares y las siete registradas por Vox, mientras ha rechazado todas las propuestas de la oposición.

El resultado reserva para el pleno las 622 enmiendas que todavía mantienen vivas los grupos de izquierdas: 328 corresponden al PSOE y otras 294 a Unidas por Extremadura. Ambas formaciones volverán a defenderlas, aunque por el momento no existen grandes expectativas de que prosperen. PP y Vox cuentan con mayoría en la Cámara y han cerrado la fase de comisión sin aceptar ninguna, si bien el PP asegura que seguirán estudiándolas y Unidas afirma que se le ha anticipado la posibilidad de aprobar alguna mediante acuerdos transaccionales.

Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Conciertos sanitarios

Buena parte de las enmiendas del PP tiene carácter técnico. La de mayor cuantía mueve 17,75 millones dentro del Servicio Extremeño de Salud para reflejar correctamente la previsión del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre. El dinero ya estaba incluido de forma global en la bolsa destinada a la "asistencia sanitaria con medios ajenos", pero no figuraba consignado en el subconcepto específico para las ambulancias.

En el articulado, el PP introduce cambios vinculados a la financiación de los gastos extraordinarios ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y habilita mecanismos para aplicar los acuerdos que se alcancen con los empleados públicos de la Administración autonómica. Los populares retiraron, en cambio, una enmienda con la que pretendían modificar la Ley de Hacienda Pública para ampliar las posibilidades de actuación del Ejecutivo cuando las cuentas se encuentren prorrogadas.

El portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea de Extremadura, Hipólito Pacheco. / PP de Extremadura

Seguros agrarios y familias

Las siete enmiendas de Vox se concentran en el sector primario y en las políticas de familia e infancia. La modificación de mayor alcance eleva con efectos retroactivos desde el 1 de enero la ayuda autonómica a la contratación de seguros agrarios combinados. La aportación de la Junta pasará del 40% al 45% de la subvención estatal con carácter general.

Otra enmienda destina 150.000 euros adicionales al establecimiento de jóvenes agricultores. La cantidad procede de una línea para inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural, dirigida, entre otras entidades, a organizaciones vinculadas a la defensa ambiental.

En Servicios Sociales y Familia, Vox incorpora 96.145 euros para favorecer la contratación y la integración laboral de menores y jóvenes que pertenecen o han pertenecido al sistema de protección de la Junta. También asigna 22.000 euros a la Asociación Batalla de Gallos Extremadura para ampliar sus programas formativos con menores internados en el centro Marcelo Nessi y 50.000 euros a la Asociación Custodia Compartida de Extremadura

Las modificaciones se completan con una subvención nominativa de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y un ajuste de 4.040 euros destinado al Programa de Intervención con Familias.

Sin acuerdos con la oposición

El portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, Hipólito Pacheco, sostiene que el resultado del dictamen de presupuestos demuestra que "el Gobierno de coalición funciona" y que existe una mayoría parlamentaria "que trabaja para mejorar el presupuesto y dar estabilidad a Extremadura".

Ha señalado que el PP estudiará "con rigurosidad" las enmiendas de PSOE y Unidas y que no descarta nada, aunque ha recriminado a la oposición que siga "con un discurso de confrontación contra el Gobierno de coalición que nada aporta" y que dificulta llegar a acuerdos.

Pacheco ha recordado que se trata del presupuesto más alto de la historia de Extremadura con 8.854 millones de euros y a su juicio, "implícitamente la oposición reconoce que son los mejores", al haber presentado la cifra más baja de enmiendas parciales de la historia autonómica.

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Blanca Martín, ha reprochado a PP y Vox que hablen de unos presupuestos que ya se encuentran en ejecución cuando la ley todavía no ha sido aprobada. Según ha defendido, las 328 propuestas de los socialistas son "propositivas" y buscan "hacer y no deshacer". Martín confía en que los socios de gobierno reconsideren su posición y permitan aprobar alguna directamente o mediante textos transaccionados.

Unidas por Extremadura afronta el pleno con menos expectativas. José Antonio González Frutos ha resumido lo ocurrido en comisión con la expresión "Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como" y ha lamentado que la mayoría haya rechazado sus 294 iniciativas. "Ingenuos no somos y optimistas tampoco", ha admitido el diputado, que espera únicamente alguna transacción de alcance limitado.