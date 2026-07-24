Estos son los cambios en las compras online fuera de la UE: Extremadura advierte del nuevo arancel de 3 euros

Comprar por internet productos enviados desde fuera de la Unión Europea puede resultar más caro desde el pasado 1 de julio. El nuevo arancel temporal de 3 euros afecta a los pedidos de hasta 150 euros procedentes de terceros países, según ha advertido el Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).

El organismo extremeño ha alertado de que el coste no siempre se aplicará una sola vez por paquete, sino por cada categoría de producto incluida en el envío. Además, la cantidad puede aparecer incorporada en el precio de compra o ser reclamada por la empresa de transporte antes de entregar el pedido.

Compras afectadas

La nueva tarifa se aplica a los productos comprados por internet que sean enviados desde un país ajeno a la Unión Europea, tengan un valor inferior a 150 euros y no se encuentren ya almacenados dentro del territorio comunitario.

Por tanto, el elemento determinante es el origen real del envío y no el país donde esté registrada la página web ni el dominio que utilice. Una tienda puede mostrar sus precios en euros, estar traducida al español o emplear una dirección terminada en «.es», pero el recargo podrá aplicarse si el paquete sale realmente de China, Estados Unidos, Reino Unido u otro país extracomunitario.

Hasta ahora, los envíos de menos de 150 euros estaban exentos de pagar derechos de aduana. La Unión Europea ha eliminado esa exención para favorecer una competencia más equilibrada y reforzar la seguridad de los productos que entran en el mercado comunitario.

El arancel tendrá, en principio, carácter temporal y se mantendrá hasta el 1 de julio de 2028, cuando está prevista la entrada en vigor del sistema ordinario de derechos aduaneros.

Una joven con su ordenador / Cedida

Tres euros por categoría

El INCOEX ha subrayado que los 3 euros no se calculan necesariamente por cada paquete completo, sino por cada tipo o categoría de mercancía incluida en el pedido.

Por ejemplo, un envío con cinco camisetas iguales generaría un único recargo de 3 euros. Sin embargo, una camiseta y un reloj supondrían dos cargos, por lo que la tarifa ascendería a 6 euros.

Esto implica que un pedido formado por varios artículos distintos puede acabar pagando un arancel mayor que otro compuesto por muchas unidades del mismo producto, aunque el valor total de ambas compras sea similar.

La medida responde, según las instituciones comunitarias, al fuerte incremento de las importaciones de bajo valor. Durante 2025 llegaron a la Unión Europea cerca de 5.900 millones de artículos procedentes de terceros países sin pagar derechos de aduana.

Además, más del 60% de los productos examinados en las inspecciones presentaba problemas de seguridad o incumplía la normativa europea. Entre ellos se encontraban juguetes, cosméticos, aparatos electrónicos y complementos alimenticios.

Cuándo se paga

La normativa establece que el responsable del pago será habitualmente quien declare la mercancía ante las autoridades aduaneras. Puede tratarse del vendedor, la plataforma digital, el importador o la empresa que actúe como representante.

El consumidor, sin embargo, puede asumir el coste de distintas formas. Algunas plataformas lo incluirán directamente en el precio final mostrado durante el proceso de compra, mientras que otras podrían repercutirlo mediante una subida general del importe de los productos.

Cuando el vendedor no haya gestionado previamente el arancel, la empresa de transporte podrá reclamar el pago antes de la entrega. A los 3 euros correspondientes podrían añadirse el IVA y posibles gastos de gestión.

Las autoridades aduaneras no contactarán directamente con el comprador para exigir el dinero. Cualquier reclamación relacionada con el pago será tramitada a través del vendedor, la plataforma de venta o la compañía responsable del transporte.

Qué ocurre con las devoluciones

La devolución del producto no supone, por regla general, recuperar la tarifa aduanera abonada durante la importación. El arancel solo podrá reembolsarse si se demuestra que el artículo era defectuoso o que no se correspondía con lo anunciado por el vendedor.

Así, una persona que compre una prenda de 40 euros y pague otros 3 euros de tarifa podrá recuperar el precio del producto y, en su caso, el IVA cuando ejerza su derecho de devolución. Sin embargo, no recuperará el arancel salvo que exista un defecto o el artículo sea diferente al solicitado.

Si la empresa de transporte reclama una cantidad adicional, el INCOEX recomienda pedir un desglose de todos los conceptos para comprobar cuánto corresponde al arancel, al IVA y a los posibles gastos de gestión.

También aconseja revisar las condiciones de compra y comprobar si esos importes estaban ya incluidos en el precio o si el vendedor informó de ellos antes de que el cliente confirmara el pedido.

Evitar estafas / EP

Cómo reclamar

Ante un cobro que se considere incorrecto, el consumidor debe dirigirse primero al vendedor, a la plataforma o a la empresa de transporte. Es importante conservar las facturas, los justificantes de pago y las capturas de pantalla de la oferta.

Si la reclamación no se resuelve, se puede acudir a los servicios de consumo o a una Oficina Municipal de Información al Consumidor para recibir asesoramiento.

El Instituto de Consumo de Extremadura recomienda comprobar siempre el país de envío y no dejarse guiar únicamente por el idioma de la página, la moneda utilizada o el dominio de la tienda.

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Antes de finalizar la compra también conviene verificar si el precio incluye el IVA, los aranceles y los gastos de gestión, consultar las condiciones de devolución y comprobar que el producto cuenta con el marcado CE y las etiquetas de seguridad exigidas.