Unidas denunciará a la Junta ante la Policía si detecta a un menor desamparado en Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido este viernes de que su grupo acudirá a la Policía Nacional si tiene conocimiento de que algún menor migrante desamparado no se encuentra bajo la protección de la Consejería de Servicios Sociales.

"En el momento en el que haya un menor desamparado en esta tierra que no esté bajo la protección de la consejería, nuestro grupo parlamentario va a ir a la Policía Nacional para ponerles una querella por lo penal", ha afirmado De Miguel.

La dirigente de Unidas ha realizado este anuncio después de recibir la respuesta a una petición de información registrada por su grupo para conocer los resultados de las pruebas de determinación de edad practicadas por el Servicio Extremeño de Salud a menores migrantes desde 2023. Según sostiene, la información solicitada no ha sido facilitada.

Jesús G. Hinchado

De Miguel ha recordado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, aseguró en el pleno de la Asamblea del pasado 18 de junio que el 70% de las pruebas efectuadas a menores migrantes estaban determinando que eran mayores de edad. Sin embargo, la portavoz afirma que el SES ha respondido que no dispone de esos datos.

A partir de esa contestación, De Miguel ha acusado a Guardiola de utilizar cifras "absolutamente falsas" para "alimentar el relato racista". "Son indignantes las mentiras de este Gobierno y es indignante que lo hagan con algo tan sensible como los menores no acompañados", ha declarado.

Críticas por la denuncia en Caminomorisco

La portavoz de Unidas también ha criticado la actuación del director general competente en materia de menores, que acudió este jueves a la Policía Nacional para denunciar unos hechos ocurridos en el centro de protección de Caminomorisco. De Miguel ha calificado esa actuación de "espectáculo dantesco" y "circo" y ha sostenido que el responsable autonómico "ha descubierto de repente el día a día de los centros de protección de menores".

La dirigente ha insistido en que la atención de cualquier menor desamparado, independientemente de su procedencia, es competencia de la Junta y, concretamente, de la Consejería de Servicios Sociales que dirige Óscar Fernández Calle. Por ello, ha reclamado al Ejecutivo regional que "se deje de circos y empiece a hacer su trabajo", garantizando que todos los menores acogidos se encuentren en las mejores condiciones.

De Miguel también ha pedido proyectos de integración que permitan a los menores migrantes desarrollar un futuro en Extremadura. A su juicio, el Gobierno autonómico está contribuyendo a generar "racismo y odio" al señalar públicamente a un colectivo especialmente vulnerable.