Reconocimiento
El villanovense Isidro Gutiérrez, Medalla de Oro de Barcelona
El docente y activista social villanovense recibirá el reconocimiento en noviembre
Samuel Sánchez
El docente y activista social villanovense Isidro Gutiérrez de Tena Moraga recibirá el próximo mes de noviembre la Medalla de Oro de Barcelona en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con las personas vulnerables.
La distinción será entregada por el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, según informó el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Este reconocimiento se suma a la Creu de Sant Jordi que recibió en abril de manos del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Carrera en Barcelona
Gutiérrez de Tena desarrolló su carrera en Barcelona como maestro y profesor de Secundaria, impulsando proyectos educativos vinculados a la convivencia y la inclusión social.
Entre sus iniciativas destacan la película ‘Tira y Afloja’, realizada con alumnos de su instituto, y el proyecto Nasaco, dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión. En 2009 fundó la ONG T’acompanyem, que ha ayudado a más de 2.000 migrantes, desempleados y personas vulnerables.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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