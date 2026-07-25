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Incendios forestales

Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste

Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción del fuego

Imagen de la columna de humo

Imagen de la columna de humo / P. C.

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E. P. E.

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado en la tarde de este sábado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

El Infoex detalla que el nivel 1 de peligrosidad se ha activado por posible afección a edificaciones aisladas.

En la extinción del fuego trabajan medios del Infoex y efectivos de la Guardia Civil. En concreto, hay tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada.

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También colaboran un agente del medio natural, dos técnicos de extinción y cinco medios aéreos.

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