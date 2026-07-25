Incendios forestales
Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste
Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción del fuego
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El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado en la tarde de este sábado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.
El Infoex detalla que el nivel 1 de peligrosidad se ha activado por posible afección a edificaciones aisladas.
En la extinción del fuego trabajan medios del Infoex y efectivos de la Guardia Civil. En concreto, hay tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada.
También colaboran un agente del medio natural, dos técnicos de extinción y cinco medios aéreos.
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