La escolarización a los dos años gana terreno en Extremadura: un 65% de los niños van a centros infantiles

La escolarización infantil gana terreno con rapidez en Extremadura. Dos de cada tres niños de dos años, concretamente el 65,8%, acudían a un centro educativo durante el curso 2023-2024. El porcentaje ha aumentado 17 puntos en solo cinco años, pues en 2018-2019 se situaba en el 48,8%.

Pese a este avance, la comunidad permanece por debajo del conjunto del país. La tasa española de escolarización a los dos años alcanza ya el 73,3 %, siete puntos y medio más que la extremeña, según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026, publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La diferencia también se mantiene en las edades más tempranas. En Extremadura está escolarizado el 46,8% de los niños de un año, frente al 52,2% de media nacional. Entre los bebés menores de doce meses, la tasa baja hasta el 13,4%, frente al 15,7% estatal.

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La primera etapa de Educación Infantil, que comprende desde el nacimiento hasta los tres años, tiene carácter voluntario. Sin embargo, el Ministerio destaca su importancia para el aprendizaje posterior y para reducir las desventajas educativas de los menores procedentes de entornos sociales y económicos menos favorecidos.

Una expansión generalizada

La incorporación temprana a las aulas ha aumentado con fuerza en todo el país. La tasa entre los niños de dos años ha pasado del 62% al 73,3% entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024, mientras que la correspondiente a los de un año ha subido aproximadamente diez puntos, desde el 42% hasta el 52,2%.

Extremadura ha registrado, por tanto, un crecimiento más intenso entre los niños de dos años que la media española, pero todavía no ha logrado cerrar la distancia acumulada. En algunas comunidades, la escolarización a esa edad supera ya el 80%. Es el caso de Cantabria y Andalucía, con alrededor del 81%; Madrid y Galicia, con el 82%, y el País Vasco, donde alcanza el 94%.

La expansión de esta etapa coincide con el debate sobre las condiciones laborales de las educadoras infantiles. El Ministerio trabaja en una nueva regulación que, entre otras medidas, plantea reducir las ratios hasta cuatro bebés por profesional en las aulas de menores de un año, seis niños en las de uno a dos y ocho en las de dos a tres años.

Cedido

El abandono educativo continúa en el 15%

El informe ministerial también ofrece otros indicadores sobre la situación educativa de Extremadura. La tasa de abandono temprano se situó en 2025 en el 15%, por encima del 12,5% registrado en el conjunto del país y todavía lejos del objetivo europeo de rebajarla por debajo del 9% en 2030.

La brecha entre sexos resulta significativa. El abandono alcanza al 17,8% de los hombres extremeños de 18 a 24 años, mientras que entre las mujeres de esa edad desciende hasta el 12,1%.

La tasa de idoneidad a los 15 años, que mide el porcentaje de estudiantes matriculados en el curso correspondiente a su edad, se situó en Extremadura en el 78,9% durante 2023-2024. El dato está prácticamente igualado con la media nacional, aunque queda una décima por debajo del 79%.

El diagnóstico resulta menos favorable en las competencias evaluadas por el informe PISA. Los alumnos extremeños de 15 años obtuvieron resultados inferiores a la media española en las tres materias analizadas: matemáticas, lectura y ciencias.