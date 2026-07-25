Extremadura paga bien: abona las facturas en 23 días y mejora la media

Extremadura abonó sus facturas a los proveedores en un plazo medio de 23,46 días durante el pasado mes de mayo, una cifra inferior tanto al límite legal de 30 días como a la media del conjunto de las comunidades autónomas, situada en 24,17 días. Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que la Administración extremeña mantiene sus pagos dentro del plazo establecido por la normativa. En el conjunto de las autonomías, el periodo medio de pago aumentó en mayo en 1,58 días respecto al mes anterior, aunque continuó por debajo del máximo legal.

La comunidad extremeña se situó así en la zona intermedia de la clasificación autonómica, con un plazo más favorable que el registrado en Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Navarra.

Las comunidades con los periodos medios de pago más elevados fueron Baleares, con 51,72 días; Castilla y León, con 36,98; y la Comunidad Valenciana, con 33,17 días. Estas tres regiones fueron las únicas que superaron en mayo el límite legal de 30 días. Tras ellas se situaron Cataluña, con 28,04 días; Asturias, con 25,97; Navarra, con 25,52; Extremadura, con 23,46; y el País Vasco, con 22,45 días.

Por debajo de los 20 días aparecieron Murcia, con 19,90 días; La Rioja, con 19,69; Madrid, con 17,62; Castilla-La Mancha, con 17,37; Cantabria, con 17,20; Canarias, con 16,99; Aragón, con 16,90; Galicia, con 14,97; y Andalucía, con 14,94 días.

La Administración central paga en 20 días

El periodo medio de pago de la Administración central se situó en mayo en 20,85 días, lo que representa una reducción de 0,79 días respecto a abril. La ratio de las operaciones ya abonadas fue de 20,46 días, mientras que la de las pendientes de pago alcanzó los 21,73 días.

Por su parte, las entidades locales incluidas en el modelo de cesión presentaron un plazo medio de 31,20 días. La cifra supera ligeramente el límite legal, aunque supone una mejora de 0,67 días frente al mismo mes de 2025.

Entre las principales ciudades españolas, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria registraron periodos superiores a los 30 días. Las Palmas presentó el dato más elevado, con 80,43 días, seguida de Palma, con 51,97, y Murcia, con 30,68 días.

En el caso de los fondos de la Seguridad Social, el periodo medio de pago alcanzó los 10,49 días, 1,21 días más que en abril. Las operaciones ya abonadas se pagaron en 9,10 días, mientras que las pendientes registraron una media de 17,02.

Las empresas tardan más en cobrar que en pagar

La situación entre las empresas privadas ofrece una realidad diferente. Las compañías españolas medianas y grandes tardaron durante el primer trimestre de 2026 una media de 50,25 días en cobrar las facturas de sus clientes, mientras que abonaron las de sus proveedores en 29,42 días, según los datos del Treasury Monitor de Embat.

Esta diferencia de casi 21 días genera tensiones de liquidez, ya que las empresas deben afrontar sus pagos antes de haber recibido el dinero que les adeudan. Durante los tres primeros meses del año, las compañías analizadas entraron en descubierto una media de 1,53 veces y acumularon 22,8 días con saldo negativo.

El Observatorio de Morosidad de CEPYME señala, además, que el periodo medio de pago entre empresas privadas continúa un 34% por encima del límite establecido por la Ley de Morosidad. Solo el 15% de las grandes empresas pagó dentro de los plazos legales en 2025, frente al 26% del año anterior.

El coste financiero asociado a estos retrasos superó los 5.568 millones de euros, de los que cerca de 2.000 millones correspondieron a pequeñas y medianas empresas.