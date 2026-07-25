Guardiola avanza una sorpresa para el Día de Extremadura: "Hemos preparado algo muy especial"

La celebración del próximo Día de Extremadura incorporará una sorpresa cuyo contenido todavía permanece en secreto. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha aumentado la expectación con un breve vídeo grabado en el Teatro Romano de Mérida, en el que anuncia que el Ejecutivo autonómico prepara "algo muy especial" para el mes de septiembre.

"Estamos preparando algo muy especial para el Día de Extremadura. Muy pronto lo sabréis", ha escrito Guardiola en sus redes sociales para acompañar una grabación de apenas 18 segundos.

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En el vídeo, la presidenta aparece vestida de blanco y habla desde diferentes puntos del monumento emeritense, escenario habitual del principal acto institucional de la fiesta de la comunidad. "Vamos a celebrar el Día de Extremadura como merece y este 2026 tenemos una sorpresa para vosotros", señala antes de añadir: "El 7 y el 8 de septiembre hemos preparado algo muy especial. Nos vemos en Mérida".

Por ahora, la Junta no ha facilitado más detalles ni ha aclarado si la novedad consistirá en un espectáculo, una ampliación de la programación cultural o alguna actividad abierta a la participación ciudadana. El escenario elegido para lanzar el anuncio apunta, en cualquier caso, a que el Teatro Romano volverá a tener un papel destacado en las celebraciones. La referencia de Guardiola a los días 7 y 8 de septiembre deja abierta la posibilidad de que se incorpore algún acto complementario a la programación habitual en Mérida.

Acto solemne

La noche del 7 de septiembre se celebra habitualmente en este escepcional enclave el acto solemne de entrega de las Medallas de Extremadura, la máxima distinción de la comunidad. Al día siguiente, coincidiendo con el Día de Extremadura y la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de la región, el protagonismo se traslada tradicionalmente a Guadalupe, donde tiene lugar la misa y el principal acto religioso de la jornada.

Habrá que esperar, por tanto, a que la Junta presente el programa oficial para conocer cómo encaja la sorpresa anunciada por Guardiola en el calendario de celebraciones y si Mérida acogerá este año alguna actividad adicional durante el día 8.

Carlos Gil

Uno de los nombres que ya está confirmado para la ceremonia de entrega de las medallas es el del futbolista de Don Benito Pedro Porro. Guardiola ha anunciado que el internacional español recibirá la distinción por su trayectoria, su esfuerzo, su actuación en el Mundial y su manera de representar a Extremadura. El resto de los galardones deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, después de que se hayan admitido 20 candidaturas y teniendo en cuenta que la normativa permite conceder un máximo de cinco medallas.

A falta de conocer el cartel, el lema y la programación completa, la presidenta ha optado por alimentar el misterio con más de un mes de antelación. De momento, solo ha dejado una promesa: la celebración del Día de Extremadura tendrá este año "algo muy especial".