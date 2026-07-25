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Empleo público

El Estado lanza 5.547 plazas de empleo fijo a las que pueden optar los extremeños: requisitos y solicitud

Las convocatorias incluyen puestos para titulados universitarios y de FP en 126 especialidades, desde mantenimiento y conducción hasta enfermería, cocina o atención en museos

Opositores realizando un examen en Badajoz.

Opositores realizando un examen en Badajoz. / JOTA GRANADO

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Rocío Entonado Arias

Mérida

Los extremeños que quieran conseguir un puesto fijo en la Administración General del Estado tienen nuevas oportunidades de empleo público. Distintos ministerios han convocado durante julio un total de 5.547 plazas de personal laboral fijo, repartidas entre 126 especialidades y destinadas a aspirantes con diferentes niveles de formación.

Las vacantes corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024 e incluyen tanto plazas de acceso libre como de promoción interna. Los interesados pueden consultar en cada convocatoria el destino concreto de los puestos, ya que la oferta tiene ámbito nacional y no todas las plazas se encuentran ubicadas en Extremadura.

Defensa es el ministerio que concentra un mayor número de vacantes, con 1.341. Le siguen Interior, con 795; Transición Ecológica, con 629; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 389; Cultura, con 382, y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con 348.

Gran variedad de puestos

La variedad de puestos constituye uno de los principales atractivos de estas convocatorias. Entre las especialidades con más plazas figuran mantenimiento general, con 400 vacantes; conducción de vehículos de transporte por carretera, con 387, y cuidados auxiliares de enfermería, con 255.

También se buscan trabajadores para atención en museos, artes gráficas, fisioterapia, laboratorios, dirección de cocina y peluquería. La relación incluye perfiles menos habituales en las ofertas públicas, como cinco plazas para cantantes de coro.

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El Periódico Extremadura

Desde titulados universitarios hasta FP básica

Los requisitos académicos cambian en función del grupo profesional. Para acceder a las categorías M3, M2 y M1 se exige titulación universitaria o superior, mientras que las plazas de los grupos E2 y E1 están dirigidas principalmente a personas con titulaciones de Formación Profesional de grado medio o básico, según la especialidad.

A estas vacantes se añade una convocatoria específica de 301 plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. Los puestos pertenecen al grupo profesional E0 y corresponden a la especialidad de tareas complementarias de apoyo.

Las pruebas permitirán adquirir la condición de personal laboral fijo de la Administración General del Estado. Esto significa que los seleccionados no serán funcionarios, aunque sí mantendrán una relación laboral permanente con el ministerio u organismo al que quede adscrito su puesto.

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Cómo presentar la solicitud

Las personas interesadas deben revisar por separado las bases de la especialidad a la que quieran presentarse, ya que los requisitos, el sistema de selección, los destinos ofertados y las fechas de inscripción pueden variar entre ministerios.

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