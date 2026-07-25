La mitad de los divorcios en Extremadura llega tras 15 años de matrimonio

Los matrimonios de larga duración concentran buena parte de los divorcios en Extremadura. De las 1.436 parejas que pusieron fin a su matrimonio en 2025 (el INE acaba de publicar el balance definitivo), un total de 696 llevaban casadas al menos 15 años, el 48,5% del total. Es decir, prácticamente la mitad de las rupturas llegó después de superar esa barrera.

De hecho, el grupo más numeroso fue el de quienes se divorciaron tras 20 años o más desde la boda. Fueron 494 casos, más de uno de cada tres divorcios registrados en la comunidad. Otros 202 se produjeron entre los 15 y los 19 años después de la boda. Si se amplía el periodo a los matrimonios que llevaban juntos al menos una década, la cifra alcanza los 907 divorcios, algo más del 63% del total extremeño. En el extremo contrario, solo 82 parejas se separaron antes de cumplir dos años de matrimonio.

La región contabilizó en 2025 apenas 4 divorcios más que el año anterior, lo que supone un ligero incremento del 0,2%. Sin embargo, parece que los años más intesos han frenado y la cifra continúa un 26% por debajo de la registrada hace una década, cuando en 2015 se produjeron 1.946.

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La mayoría de los procedimientos se resolvió sin enfrentamiento judicial. Un total de 1.175 divorcios fueron no contenciosos, cerca del 82%, frente a 261 contenciosos. En las parejas de distinto sexo, casi tres de cada cuatro demandas fueron presentadas conjuntamente.

Los datos muestran también que Extremadura se mantiene alejada de la tendencia nacional en materia de custodia. Mientras en España la compartida ya supera a la materna, en la comunidad la madre recibió la custodia en 468 procedimientos, frente a los 284 en los que fue compartida y los 30 atribuidos al padre.

La pensión compensatoria tuvo un peso mucho menor: solo se fijó en 102 de los 1.399 divorcios entre cónyuges de diferente sexo. En 85 casos debía abonarla el esposo y en 17, la esposa.

Uno de cada tres, después de 20 años

Los resultados autonómicos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística reflejan ese dato llamativo de que 494 parejas se divorciaron en Extremadura después de 20 años o más de matrimonio, el 34,4% del total. El porcentaje supera ligeramente al registrado en España, donde las rupturas después de dos décadas representaron el 31,2%.

En cambio, las rupturas más tempranas fueron minoritarias. Solo 25 matrimonios terminaron antes de cumplir el primer aniversario y otros 57 cuando llevaban un año casados. Además, hubo 174 divorcios entre los dos y los cuatro años posteriores a la boda.

Los datos actuales se encuentran muy lejos de los alcanzados durante la década pasada. En 2015 se produjeron 1.946 divorcios, 510 más que el pasado año. La comunidad también superó los 1.700 divorcios anuales entre 2016 y 2019. En cambio, desde 2020, ningún ejercicio ha vuelto a alcanzar ese nivel.

Agencia Atlas

Ocho de cada diez, sin oposición

De los 1.436 divorcios registrados, 1.175 fueron no contenciosos, lo que representa el 81,8%. Los restantes 261 se tramitaron como procedimientos contenciosos. Entre los 1.399 divorcios de parejas formadas por un hombre y una mujer, la demanda fue presentada conjuntamente en 1.044 casos, prácticamente tres de cada cuatro.

En 220 procedimientos tomó la iniciativa exclusivamente la esposa, mientras que en 135 fue el esposo quien presentó la demanda. Los restantes 37 divorcios correspondieron a parejas del mismo sexo, aproximadamente el 2,6% del total regional.

La custodia materna sigue por delante

Extremadura no ha seguido todavía la evolución observada en el conjunto del país, donde la custodia compartida ha superado por primera vez el 50% de los casos y se sitúa por encima de la atribuida exclusivamente a la madre. En los 782 divorcios extremeños de diferente sexo en los que hubo que decidir sobre la custodia de menores, esta se concedió a la madre en 468 casos, cerca del 60%. La custodia compartida se acordó en 284 procedimientos, el 36,3%, mientras que la exclusiva para el padre se fijó en 30 casos, el 3,8%.

Eva Abril

La distancia con la media española es considerable. En el conjunto nacional la compartida alcanzó el 50,8%, más de 14 puntos por encima del porcentaje extremeño.

Los datos del INE también muestran que en torno a seis de cada diez divorcios había algún hijo dependiente, ya fuera menor de edad o mayor que todavía dependía económicamente de sus progenitores.

Pensión compensatoria en el 7%

La pensión compensatoria solo se estableció en 102 de los 1.399 divorcios entre parejas de diferente sexo, un 7,3%. En los otros 1.297 procedimientos no procedió fijar esta prestación. Cuando se concedió, la obligación de pagarla recayó en el esposo en 85 casos, frente a 17 en los que tuvo que abonarla la esposa. Así, el hombre asumió el pago en algo más del 83% de los procedimientos con pensión.

La cifra ha disminuido respecto a 2024, cuando los esposos debieron abonar esta prestación en 111 casos. También se ha reducido con claridad a largo plazo: en 2017 fueron 200 los procedimientos en los que el pago correspondió al marido.