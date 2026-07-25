Las dos playas de Extremadura que mejoran sus servicios este verano para atraer a más bañistas

Las playas de Orellana la Vieja y la Isla del Zújar afrontan el verano con mejoras destinadas a ofrecer más servicios a los bañistas y consolidarse como dos de los principales destinos de turismo de interior de Extremadura. Ambas cuentan este año con Bandera Azul, después de que la primera haya conservado el distintivo y la segunda lo haya recuperado tras acometer actuaciones de acondicionamiento.

En Orellana la Vieja, la prioridad pasa ahora por avanzar más allá del cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para lucir la bandera. La alcaldesa, Pilar Carmona, explica en declaraciones a Europa Press que el objetivo es prestar cada vez un mejor servicio.

"El reto es conseguir no solamente tener una playa con Bandera Azul y cumplir con todos los requisitos medioambientales, sino dar servicio y prestación al usuario", señala. La regidora subraya que los visitantes son "cada vez más exigentes" en cuestiones como la limpieza o la sensibilidad ambiental.

Ocupación del 60% en Orellana

La ocupación de los alojamientos de la zona turística ronda este verano el 60%, según la estimación municipal. Aunque continúa predominando el público extremeño y el procedente de las comunidades más cercanas, el ayuntamiento detecta la llegada de un número creciente de turistas del norte de España interesados en conocer este enclave de la provincia de Badajoz.

Playa de Cheles / Junta de Extremadura

Entre las próximas actuaciones previstas se encuentra la mejora integral de la accesibilidad de la playa. El objetivo para el próximo ejercicio es dotar a la zona de baño de nuevas instalaciones y servicios adaptados que faciliten su utilización por parte de personas con movilidad reducida.

Orellana vuelve a apoyarse así en la Bandera Azul como reclamo turístico, pero trata también de responder a las necesidades cotidianas de quienes acuden a pasar el día en el embalse. La calidad del agua, la limpieza y la atención al bañista se sitúan entre las principales exigencias para mantener este reconocimiento.

El Zújar recupera su bandera

La Isla del Zújar, por su parte, recupera este verano la Bandera Azul después de haber renunciado temporalmente al distintivo para realizar diferentes trabajos de acondicionamiento. El responsable del programa en este espacio, Luis Guisado, destaca el esfuerzo realizado para reforzar los análisis y acreditar nuevamente la calidad de sus aguas.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a refuerzo de analíticas y en demostrar que de verdad cumplimos nuestros parámetros de agua, y lo hemos conseguido recuperar en un año", explica Guisado. Según recalca, el agua de una playa con Bandera Azul debe presentar una calidad excelente, una condición que asegura que cumple la Isla del Zújar.

isla del zujar / CEDIDA

Más socorristas

Una de las novedades que afecta directamente a los usuarios es la adaptación del servicio de socorrismo durante los fines de semana. Sus horarios se han ajustado al comportamiento de los bañistas, ya que la mayor concentración de público no se registra por la mañana, sino durante las últimas horas del día.

"La afluencia de bañistas es más importante a la caída de la tarde que en la mañana", indica el responsable del programa. La vigilancia se adecúa así a las franjas en las que existe una mayor utilización de la playa.

La Bandera Azul no evalúa únicamente la calidad del agua o los servicios disponibles. También tiene en cuenta la conservación del entorno, la divulgación de sus valores naturales y las actividades de educación ambiental. Orellana la Vieja y la Isla del Zújar buscan aprovechar estos requisitos para mejorar la experiencia de los visitantes y atraer a nuevos bañistas a las playas de interior extremeñas.

Ocho banderas azules

Hay que recordar que Extremadura ha vuelto a situarse este año a la cabeza del país en número de banderas azules en aguas continentales. La comunidad cuenta con ocho distintivos esta temporada estival, uno más que el año pasado tras recuperar la playa Isla del Zújar, en Castuera. Además de esta y Orellana (que fue la primera de la región), completan el listado La Dehesa, en Cheles, reconocida por primera vez en 2019; la de Campanario; Los Calicantos, en Casas de Don Pedro; El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque; Talarrubias-Puerto Peña, en Talarrubias, todas incorporadas en 2022; y Cancho del Fresno, en Cañamero, que consiguió el distintivo en 2023.

La bandera azul distingue la calidad de las aguas, la seguridad, la accesibilidad, los servicios, la información a los usuarios y la educación ambiental. En el caso de las playas de interior, el reconocimiento ha ido ganando peso en los últimos años al poner el foco en zonas de baño situadas en embalses y entornos naturales alejados del litoral.