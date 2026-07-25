El PSOE de Extremadura rechaza la ley del concebido no nacido y alerta de un retroceso en derechos

El PSOE de Extremadura ha expresado su rechazo a la denominada ley del concebido no nacido al considerar que su contenido puede modificar el actual marco de derechos relacionado con el embarazo, la maternidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La formación socialista sostiene que la iniciativa va más allá de establecer ayudas o medidas asistenciales para las familias y supone, a su juicio, un cambio en la forma de abordar jurídicamente el embarazo. En concreto, cuestiona la creación de una categoría propia para el concebido como sujeto separado y autónomo de la mujer gestante.

El PSOE extremeño considera que este planteamiento desplaza a las mujeres del centro de las políticas públicas vinculadas a la maternidad y puede alterar el equilibrio sobre el que se asientan los derechos reconocidos por la legislación vigente, incluido el derecho a decidir.

Los argumentos

Según argumentan los socialistas, las posibles restricciones de derechos no siempre se producen mediante la eliminación directa de libertades, sino también a través de modificaciones progresivas en los conceptos y en el lenguaje empleado por las normas. Por este motivo, advierten de las consecuencias jurídicas y sociales que podría tener el reconocimiento del concebido como una realidad independiente de la mujer embarazada.

El partido defiende que las mujeres son titulares plenas de derechos y que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos. Además, insiste en que cualquier política pública relacionada con el embarazo debe preservar su autonomía y su capacidad para decidir sobre sus proyectos de vida.

La Crónica de Badajoz

Al mismo tiempo, el PSOE de Extremadura sostiene que la protección de la maternidad debe centrarse en mejorar las condiciones materiales de las mujeres y las familias. Entre los problemas que, según la formación, condicionan la decisión de ser madre se encuentran la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, la falta de medidas de conciliación, el reparto desigual de los cuidados y las carencias de algunos servicios públicos.

Frente a la iniciativa legislativa, los socialistas proponen reforzar el Estado del bienestar, ampliar los derechos sociales y avanzar en la autonomía económica, social y personal de las mujeres. También recuerdan que su Ponencia Marco Regional sitúa la igualdad entre mujeres y hombres como un principio transversal de su acción política.

Qué establece la nueva ley

La Asamblea de Madrid aprobó el 2 de julio de 2026 la ley del concebido no nacido, que reconoce al feto como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos. La norma permite computarlo para acceder a determinadas ayudas, becas, deducciones y beneficios vinculados a la renta familiar, además de adelantar la condición de familia numerosa cuando vaya a ser el tercer hijo.

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Para las ayudas económicas y este último reconocimiento se exige, con carácter general, haber alcanzado la semana 14 de gestación.