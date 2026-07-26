Cirugía robótica, una tecnología aún no al alcance de todos

En los quirófanos de los hospitales extremeños se realizan habitualmente intervenciones de colon y recto mediante laparoscopia, una técnica mínimamente invasiva que ha supuesto una auténtica revolución quirúrgica durante las últimas décadas y que continúa ofreciendo excelentes resultados. En otros territorios del país, sin embargo, la tecnología ha seguido evolucionando y parte de estos procedimientos ya se llevan a cabo con plataformas robóticas, que ofrecen a los especialistas una visión tridimensional de alta definición y mayor precisión, sobre todo en las operaciones más complejas.

La posibilidad de beneficiarse de estos avances depende en Extremadura, en buena medida, del área sanitaria a la que pertenezca el paciente. Los hospitales universitarios de Badajoz y Cáceres disponen de sistemas de cirugía robótica, pero no el resto. «En estos momentos únicamente contamos con dos plataformas para toda la comunidad, estamos a la cola del país», señala la doctora Olga Blasco, presidenta de la Sociedad Extremeña de Cirugía.

La región cuenta con ocho áreas de salud y seis de ellas aún carecen de esta tecnología, que ya forma parte de la práctica habitual en numerosas especialidades, entre ellas urología, ginecología, cirugía general y digestiva, cirugía torácica y otorrinolaringología. El Hospital Universitario de Badajoz dispone de un sistema Da Vinci y el de Cáceres, de un Hugo RAS, plataformas que, según Blasco, apenas permiten atender la creciente demanda de los propios centros en los que están instaladas.

Incorporada a la práctica clínica

«La cirugía robótica ya no representa una tecnología de futuro, sino una herramienta plenamente incorporada a la práctica clínica en muchos hospitales españoles», sostiene la especialista, que desarrolla su actividad en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Aunque la laparoscopia continúa siendo una técnica excelente, añade, la asistencia robótica puede ofrecer mejores resultados en determinados procedimientos.

La diferencia se aprecia especialmente en operaciones de difícil acceso, como las que afectan a la pelvis. La cirugía robótica se emplea ya en prolapsos pélvicos y patologías de próstata y vejiga, así como en algunas intervenciones complejas de la pared abdominal, el hígado o la obesidad y en procedimientos ginecológicos y torácicos.

La eliminación del temblor fisiológico y la precisión de los instrumentos robóticos facilitan la disección de estructuras delicadas, disminuyen el riesgo de complicaciones y pueden favorecer una recuperación más rápida.

«No estamos hablando de procedimientos excepcionales, sino de patologías que forman parte de la actividad diaria de cualquier hospital de tamaño medio», explica Blasco, que insiste en que no todas las operaciones requieren necesariamente un robot. Procedimientos sencillos, como colecistectomías o determinadas hernias, continúan realizándose de forma eficiente mediante laparoscopia convencional. «La elección de la técnica debe responder siempre a criterios clínicos y de eficiencia», subraya.

El robot tampoco sustituye al cirujano ni toma decisiones de forma autónoma, sino que todo el procedimiento permanece bajo el control del especialista. Además de mejorar la visualización, permite adoptar una posición más cómoda durante intervenciones que pueden prolongarse durante horas, lo que reduce el desgaste físico y el riesgo de lesiones de espalda.

Las plataformas robóticas incorporan también sistemas capaces de registrar una gran cantidad de información sobre cada procedimiento. Estos datos pueden utilizarse posteriormente para revisar la técnica quirúrgica, desarrollar programas de entrenamiento, analizar resultados y avanzar en herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la mejora continua de la calidad asistencial.

La presidenta de la Sociedad Extremeña de Cirugía sostiene que la inversión inicial de estos equipos puede traducirse, a largo plazo, en una reducción de complicaciones, estancias hospitalarias más cortas y una mayor eficiencia del sistema sanitario.

Una brecha asistencial

A su juicio, la escasez de equipos abre una brecha asistencial respecto a otras comunidades. Blasco considera que esta situación genera una desigualdad que la población no siempre percibe: «Mientras numerosas comunidades han incorporado progresivamente esta tecnología a hospitales comarcales y de tamaño medio, seis áreas sanitarias extremeñas continúan sin acceso directo a ella, esa es la realidad y creo que la gente debe saberlo».

Para la Sociedad Extremeña de Cirugía, el objetivo es que «cualquier paciente de la región pueda acceder, cuando exista una indicación clínica, a las mismas opciones terapéuticas con independencia del área sanitaria en la que resida».

La disponibilidad de estos avances también influye en la formación de los futuros especialistas y en la capacidad de los hospitales para atraer y retener profesionales cualificados. Los sistemas de simulación y las herramientas digitales ofrecen nuevas posibilidades para preparar tanto a residentes como a sanitarios con experiencia.

«Si queremos seguir siendo competitivos como sistema sanitario y atraer talento, también debemos ofrecer acceso a las tecnologías con las que se van a encontrar durante el resto de su carrera profesional», asegura Blasco.

La Sociedad Extremeña de Cirugía plantea la elaboración de un plan estratégico de robotización que permita incorporar progresivamente nuevas plataformas en aquellos centros donde exista suficiente volumen de actividad y puedan ser utilizadas de forma compartida por varias especialidades.

Fotogalería | Las imágenes de la labor de dos cirujanos del hospital de Plasencia en Uganda / Cedidas a El Periódico Extremadura

Según Blasco, hospitales como Plasencia, Mérida o Don Benito podrían justificar la implantación de un robot mediante el uso conjunto por cirugía general, urología y ginecología. Asimismo, los hospitales universitarios de Badajoz y Cáceres probablemente precisarían una segunda plataforma para responder a la creciente demanda de las distintas especialidades.

Para la presidenta de la Sociedad Extremeña de Cirugía, avanzar en este ámbito permitiría mejorar la equidad y facilitar que los pacientes accedan a una tecnología que ya forma parte de la práctica habitual en buena parte del sistema sanitario español.