Consulta cuántas piscinas hay en tu municipio

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En Extremadura hay más de 36.500 piscinas al aire libre, tras crecer en alrededor de seis mil en los últimos cuatro años

Imagen de una piscina.

Imagen de una piscina. / EUROPA PRESS

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E. P. E.

Cáceres

En Extremadura hay más de 36.500 piscinas al aire libre, tras crecer en alrededor de seis mil en los últimos cuatro años. Desde 2022, en la provincia de Cáceres se ha pasado de 10.397 piscinas a 12.228 (1.831 más, un 17,6%); y en la de Badajoz de 20.016 a 24.351 (4.335 más, un 21,7%).

De las 388 localidades de Extremadura, en el registro del Catastro aparecen 386 con al menos una construcción de este tipo en su término municipal. Este es el listado.

Las piscinas por municipios en Extremadura (Tabla)

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