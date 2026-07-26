Extremadura gasta 500 euros más por habitante en sanidad y 250 en educación que el resto del país

Extremadura presupuestó en 2025 alrededor de 500 euros más por habitante para sanidad y 250 euros más para educación que la media de las comunidades autónomas. La región se sitúa así entre las que realizan un mayor esfuerzo económico por persona en ambos servicios públicos, según el informe 'Evaluación de los presupuestos por comunidades autónomas. Gasto social', elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

El gasto sanitario ascendió a 2.224 euros por habitante, el tercer importe más elevado de España, mientras que el educativo alcanzó los 1.379,90 euros, también el tercero mayor. A estas cantidades se suman los 666 euros destinados a servicios sociales, unos 220 euros por encima de la media nacional y la segunda cifra más alta del país.

En conjunto, Extremadura presupuestó 4.270 euros por habitante para sanidad, educación y servicios sociales durante 2025. Se trata de la tercera mayor inversión social por persona entre las comunidades autónomas y supone 918,80 euros más que en 2020.

Incremento del gasto social por habitante. / Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El incremento acumulado durante estos cinco años alcanza el 27,4%, casi el doble del 14,3% registrado de media en España. Este avance convierte a Extremadura en la segunda comunidad que más ha elevado su gasto social por habitante desde 2020.

El estudio analiza las partidas incluidas en los presupuestos autonómicos y no su grado de ejecución. Las tres políticas sociales concentraron el 60,1% de las cuentas extremeñas de 2025: seis de cada diez euros presupuestados por la Junta se dirigieron a sanidad, educación o servicios sociales.

Más de 2.200 euros para sanidad

La sanidad representa la mayor partida social. Los 2.224 euros presupuestados por cada extremeño superan en alrededor de 500 euros la media nacional y colocan a la comunidad en el tercer puesto del país.

Entre 2020 y 2025, el presupuesto sanitario aumentó un 16,2%, con 326,4 millones de euros adicionales. La subida casi duplica el crecimiento medio del 8,8% registrado por el conjunto de las autonomías. En términos por habitante, el incremento fue de 320,40 euros.

Archivo - Médicos en el pasillo de un hospital. / EUROPA PRESS - Archivo

Sin embargo, la sanidad supuso el 31,3% del presupuesto total de Extremadura en 2025, el quinto porcentaje más bajo de España. La comunidad se encuentra, por tanto, entre las que dedican una menor proporción de sus cuentas a esta materia, pero también entre las que consignan una cantidad más elevada por habitante.

Tercera mayor inversión educativa

La inversión presupuestada en educación llegó a 1.379,90 euros por habitante, unos 250 euros por encima de la media española y la tercera cifra más alta entre las comunidades autónomas.

El presupuesto educativo extremeño ha crecido un 34% desde 2020, con 368,7 millones de euros adicionales, frente al aumento medio nacional del 25,5%. Trasladado a cada habitante, el incremento alcanza los 355,80 euros, el más elevado de España y 257 euros superior a la subida media del país.

La educación concentró en 2025 el 19,4% del presupuesto autonómico, aproximadamente un punto menos que el promedio de las comunidades. Como sucede en sanidad, su peso relativo en las cuentas se encuentra por debajo de la media, aunque el gasto calculado por habitante figura entre los mayores.

Una alumna levanta la mano durante una clase en un aula de Educación Primaria. / Cedida

Segunda en servicios sociales

Extremadura también supera ampliamente el promedio nacional en servicios sociales. La comunidad consignó 666 euros por habitante, alrededor de 220 euros más que la media y el segundo importe más elevado de España.

Esta área experimentó además el mayor crecimiento porcentual de las tres analizadas. Su presupuesto aumentó un 56,5% entre 2020 y 2025, con 253 millones de euros más, frente a una subida nacional del 49,2%.

La inversión por habitante se incrementó en 242,60 euros, el segundo mayor avance autonómico y algo más de cien euros por encima de la evolución media española. Los servicios sociales absorbieron el 9,4% del presupuesto extremeño, el segundo porcentaje más alto del país y 1,5 puntos superior al promedio nacional.