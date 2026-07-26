"Hablar de tabaco en Talayuela es hablar de empleo, actividad económica y fijación de población"

¿Cuál es su valoración general del proyecto de ley aprobado por el Gobierno?

Es difícil hacer una valoración sobre un texto que no es público y no se ha compartido con los sectores afectados. Toda la información que tenemos es la que ha aparecido en prensa, pero, hasta donde yo sé, ninguno de los alcaldes o el resto de los integrantes de la cadena de valor hemos sido consultados. Por lo que ha compartido el Ministerio de Sanidad en su nota de prensa, creo que es una ley que mira mucho a la prohibición y poco a las consecuencias reales sobre el territorio. Nadie discute la importancia de la salud pública, pero tampoco se puede ignorar que en comarcas como la nuestra el tabaco sostiene empleo, empresas y familias. Me preocupa que se legisle desde los despachos sin escuchar suficientemente a quienes viven de esta actividad. Como hemos defendido desde Talayuela, no se puede decidir el futuro del campo sin contar con el campo.

Explotación cultivada de tabaco. / Toni Gudiel

¿Considera que el texto encuentra un equilibrio adecuado entre la protección de la salud pública y la defensa de los territorios productores?

No, creo que ese equilibrio está claramente descompensado. Se habla mucho de restricciones, pero muy poco de empleo rural, de oportunidades para los jóvenes o de las consecuencias económicas sobre municipios enteros. Una buena regulación debería ser capaz de compatibilizar ambos objetivos y hoy muchos vecinos tienen la sensación de que su voz ha quedado fuera del debate.

"Nadie discute la importancia de la salud pública, pero tampoco se puede ignorar que en comarcas como la nuestra el tabaco sostiene empleo, empresas y familias"

¿Cree que restringir el tabaco en más espacios tendrá una repercusión real sobre el cultivo de tabaco en Talayuela?

Lo preocupante no es que desaparezca el consumo, porque la experiencia demuestra que el consumo no desaparece por decreto. Lo que puede ocurrir es que se frene la innovación y se cierren vías de desarrollo para productos de nueva generación que estaban generando expectativas para nuestra hoja. Cuando se bloquean alternativas, quien acaba pagando el precio es el agricultor.

Unida a otros factores, como los posibles cambios en la nueva PAC, ¿esta reforma puede acabar suponiendo la puntilla para el cultivo en la zona?

La amenaza no es una medida aislada, sino la acumulación de golpes. Más costes, más incertidumbre, más exigencias y menos horizonte de crecimiento. Llega un momento en que muchos agricultores pueden preguntarse si merece la pena seguir. Y cuando una explotación cierra, es muy difícil volver a recuperarla.

¿Qué efecto sobre la actividad económica de Talayuela tiene actualmente este cultivo?

Hablar de tabaco en Talayuela es hablar de empleo, actividad económica y fijación de población. Es uno de los motores que mantiene vivo el municipio y toda una red de empresas auxiliares, transporte, comercio y servicios. Su impacto va mucho más allá de las explotaciones agrícolas. Así lo hemos defendido siempre: el tabaco es un motor económico y social para nuestra comarca.

¿Cuántas familias dependen actualmente, de manera directa o indirecta, del tabaco?

Son miles de familias las que dependen de una u otra forma de esta actividad. Hay agricultores, trabajadores de campo, empresas de servicios, transportistas, almacenes, talleres y pequeños negocios que viven de la riqueza que genera el sector. Cuando hablamos de tabaco, hablamos del sustento de una parte muy importante de nuestro municipio. Me atrevo a decir que, sin tabaco, no solo Talayuela, sino muchos de esta zona, están abocados a la desaparición porque, siendo realistas, no hay alternativas viables a este cultivo.

"La experiencia demuestra que el consumo de tabaco no desaparece por decreto"

Si hay una merma en este sector, ¿podrían verse afectados también los ingresos municipales, el comercio local o la capacidad del ayuntamiento para prestar servicios?

Por supuesto. Cuando cae una actividad económica que tiene tanto peso, las consecuencias se extienden rápidamente. Lo nota el comercio local, lo notan las empresas y lo notan las familias. Por eso defendemos que antes de aprobar medidas de este alcance se evalúe también el impacto sobre las economías rurales y los municipios afectados.

"Sin tabaco, no solo Talayuela, sino muchos municipios de esta zona, están abocados a la desaparición"

¿Teme que estas políticas puedan acelerar la pérdida de población y la marcha de los jóvenes de Talayuela?

Sí. Uno de los grandes problemas del medio rural es la falta de oportunidades. Si debilitamos uno de los principales sectores que genera empleo y riqueza, muchos jóvenes tendrán más difícil construir un proyecto de vida aquí. Defender el tabaco también es defender la posibilidad de que haya relevo generacional y de que nuestros pueblos sigan teniendo un futuro.

¿Desde el ayuntamiento, solo o con otras administraciones, se va a promover algún tipo de acción antes de que se apruebe definitivamente la norma?

Sí. Ya hemos demostrado durante el proceso de consulta pública de la revisión de la directiva europea del tabaco, hace apenas unas semanas, que vamos a movilizarnos para que se escuche la voz de nuestros vecinos y de nuestros agricultores. Hemos impulsado la participación ciudadana y seguiremos defendiendo ante todas las administraciones que las decisiones sobre el sector se adopten escuchando a los territorios afectados.

¿Ve adecuada la prohibición de fumar en espacios como terrazas?

Me parece una medida difícil de justificar en un país como España. Se está presentando como una supuesta vanguardia regulatoria en Europa, cuando en realidad España se convertiría prácticamente en un laboratorio de pruebas. Por lo que he leído, hoy Suecia es el único país de la UE que aplica una prohibición similar en terrazas. Pero Suecia tiene una realidad turística, climática y hostelera muy distinta a la española. Y en Francia se planteó algo similar y tuvieron que recular. Aquí las terrazas forman parte de nuestra vida social, de nuestra economía y de nuestro principal sector turístico.

"La equiparación de los nuevos productos al tabaco convencional probablemente sea uno de los aspectos más preocupantes de toda la reforma"

Los nuevos productos como el tabaco calentado han abierto una puerta a la continuidad del cultivo. ¿Qué puede suponer ahora su equiparación al resto de productos?

Probablemente sea uno de los aspectos más preocupantes de toda la reforma. Extremadura ha trabajado durante años para posicionar su hoja como materia prima para productos de nueva generación, y algunas compañías ya han certificado hoja extremeña para esos usos. Si se aplica exactamente el mismo tratamiento regulatorio a todas las categorías, el mensaje que se envía es que innovar no sirve para nada. Eso desincentiva inversiones, frena el desarrollo tecnológico y compromete una oportunidad de futuro para nuestro campo. Además, varios países han comprobado que las políticas excesivamente prohibicionistas no eliminan el consumo, sino que pueden desplazarlo hacia mercados no regulados o ilícitos. Eso no beneficia a nadie: ni a los consumidores, ni a las administraciones, ni a los agricultores.