El humo de los incendios de Ávila y Toledo alcanza a pueblos de Cáceres

El humo de los grandes incendios forestales que afectan a Ávila y Toledo ya se deja sentir en el este de Extremadura. Los municipios cacereños más próximos a los límites con Castilla y León y Castilla-La Mancha han percibido durante las últimas horas un fuerte olor a quemado y han visto el cielo cubierto por una densa bruma. En Los Ibores, localidades como Robledollano, Aldeacentenera y otras de la zona han amanecido bajo una nube de humo debido a su cercanía con la provincia toledana. Lo mismo sucede con los municipios de la comarca de La Vera, donde el cielo también es prácticamente un manto gris.

Uno de los focos que más inquietud genera por su proximidad es el incendio originado en Burgohondo, en Ávila, cuyo núcleo urbano se encuentra a unos 90 kilómetros por carretera de Madrigal de la Vera. Durante este sábado preocupó especialmente su avance hacia el Valle del Tiétar. La UME ha informado este domingo de que los frentes de los incendios de Madrid y Ávila están contenidos, aunque todavía permanecen activas varias cabezas sobre las que continúan trabajando los equipos de extinción.

La comarca de La Vera, cubierta por el humo. / Beatriz García

Las corrientes de aire están trasladando a largas distancias el humo generado por los incendios, que también ha cubierto buena parte de Toledo y ha reducido la calidad del aire en numerosos municipios de Castilla-La Mancha.

Evacuaciones

El avance del incendio de Burgohondo ha obligado a desalojar preventivamente a alrededor de 30.000 personas en la provincia de Ávila, mientras otras 8.000 han permanecido confinadas. A ellas se suman más de 4.000 vecinos evacuados en Toledo, donde el fuego y la acumulación de humo han provocado el desalojo de once municipios próximos a la Sierra de San Vicente.

Talavera de la Reina se ha convertido en uno de los principales puntos de acogida para los afectados. El Ayuntamiento ha habilitado los pabellones Sandra Sánchez-Primero de Mayo y Puerta de Cuartos, además del recinto Talavera Ferial, con camas, agua, alimentos y espacios preparados también para recibir animales de compañía.

Vehículos militares en uno de los accesos a Talavera de la Reina. / Cedida

Complicaciones en la A-5

La situación también ha afectado a los desplazamientos entre Extremadura y Madrid. La A-5 registró este sábado, en los tramos próximos a las zonas afectadas, un tránsito continuo de ambulancias, vehículos de bomberos, autobuses utilizados para trasladar evacuados y numerosos turismos que trataban de abandonar el entorno.

Algunos conductores extremeños han relatado que necesitaron hasta cuatro horas para llegar a Madrid desde municipios como Castilblanco, debido a las retenciones, los desvíos y la elevada concentración de vehículos de emergencia. Aunque la autovía permanecía abierta, la circulación se volvió especialmente complicada en los accesos a las áreas afectadas.

Los incendios mantenían cortadas este domingo once carreteras de Toledo: la CM-5001, en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375, en El Real de San Vicente; la CM-5006 y la CM-5053, en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100, en San Román de los Montes; la CM-543, en Escalona; la TO-1364 y la TO-1368, en Castillo de Bayuela; la TO-1385, en Almendral de la Cañada, y la TO-1560, en Almorox.

En Ávila permanecían cerradas la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902, en Burgohondo; la AV-904, en Guisando; la CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, a la altura de Las Cruceras. La Dirección General de Tráfico ha pedido evitar los desplazamientos por las zonas afectadas de Ávila y Toledo y consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje.

Bruma de humo en la A-5, este sábado. / Cedida

Un detenido

La Guardia Civil ha detenido a una persona y mantiene investigada a una segunda como presuntas responsables del incendio de Burgohondo. Las pesquisas realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Ávila han determinado que el fuego comenzó por una chispa generada durante el uso de maquinaria pesada en una zona en la que estaba totalmente prohibida esta actividad debido al elevado riesgo de incendio.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que su Gobierno se personará como acusación contra el causante del incendio, que ha atribuido a una "imprudencia". Mañueco ha realizado este anuncio desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.