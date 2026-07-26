Iberia deja en tierra a cien pasajeros en Badajoz con destino Barcelona: "En Extremadura, cuando no es el tren, es el avión"

Un centenar de pasajeros se ha quedado este domingo sin volar desde el aeropuerto de Badajoz a Barcelona tras la cancelación del vuelo IB2335 de Iberia, cuya salida estaba prevista para las 12.20 horas. Entre los afectados hay personas que deben trabajar este lunes a primera hora, familias que iniciaban sus vacaciones y viajeros que tenían contratados hoteles, vehículos de alquiler y conexiones posteriores.

La compañía comunicó por correo electrónico que el vuelo no podía realizarse por "motivos operativos que escapan a nuestro alcance" y anunció que buscaría una solución. Los usuarios aseguran que en el aeropuerto se les ha explicado que el avión que debía llegar desde Barcelona no había salido por falta de tripulación disponible, por lo que tampoco podía efectuar el trayecto de regreso desde Badajoz. Al parecer, algunos miembros de la tripulación habrían excedido las horas límite.

La aeronave estaba completa, según los testimonios recabados entre el pasaje. En un primer momento, la alternativa planteada fue el reembolso o el cambio del billete para el lunes, una solución insuficiente para quienes tenían compromisos laborales o reservas enlazadas con la llegada a Barcelona.

"En Extremadura, cuando no es el tren, es el avión y, cuando no, la niebla o que no hay piloto. Siempre somos los mismos y nos quedamos atrás en todo", lamenta A. F., uno de los afectados. A su juicio, la incidencia vuelve a evidenciar la fragilidad de las comunicaciones de la región cuando se cancela una conexión con pocas alternativas disponibles.

Comunicación de Iberia a los pasajeros, este domingo. / Cedida

Solo unas plazas desde Madrid

Tras la insistencia del pasaje, Iberia habría localizado entre 13 y 15 plazas en vuelos de Madrid a Barcelona. El problema era trasladar hasta la capital a las personas seleccionadas. Según los viajeros, se estudió contratar un autobús, aunque inicialmente no había un conductor disponible por tratarse de un domingo.

Algunos pasajeros optaron por abandonar el aeropuerto y buscar soluciones por su cuenta. Varios alquilaron vehículos para desplazarse por carretera, mientras que otros trataron de comprar nuevos billetes con salida desde Madrid.

"Nosotros hemos decidido reservar por iniciativa propia un vuelo desde la capital y viajar hasta allí en coche", afirma el extremeño A. F. Su destino final no era Barcelona, sino en Francia, donde tenía un hotel pagado para este domingo. "Nosotros nos vamos de vacaciones y teníamos que estar esta noche en Carcassona. El reembolso no soluciona el problema", explica. El viajero presentará una reclamación por escrito.

Nosotros nos vamos de vacaciones y teníamos que estar esta noche en Carcassona. El reembolso no soluciona el problema

La tensión ha crecido durante la mañana de este domingo ante la falta de alternativas para todo el pasaje, aunque algunos pasajeros han entendido que la trabajadora del mostrador no era responsable de las decisiones de la compañía. "Ella hacía lo que le decían desde arriba", señalan.

"Mañana entro a trabajar a las siete"

Entre los afectados se encuentra José, que había acompañado en coche a sus suegros hasta Talavera la Real para que pudieran disponer del vehículo durante su estancia en Extremadura. Él había reservado el avión para regresar a Cataluña porque este lunes debe incorporarse a su puesto a las 7.00 horas.

"Mañana tengo que trabajar a primera hora", explica. La solución que espera es que la compañía le facilite el desplazamientos hasta Madrid e intentar ocupar una de las escasas plazas disponibles desde Barajas hacia Barcelona. "Ya veremos si es efectiva, porque tampoco tenemos la seguridad de que podamos volar", lamenta.

Según su relato, otros pasajeros que también debían acudir este lunes a sus trabajos desistieron de esperar. "Se han alquilado un coche y se han marchado por su cuenta". La distancia entre Badajoz y Barcelona dificulta improvisar una alternativa que permita llegar a tiempo sin asumir un gasto considerable.

Los pasajeros afectados, este domingo en el aeropuerto de Badajoz. / Cedida

Vacaciones y reservas en Francia

Roberto había planificado con varios meses de antelación una semana de vacaciones. Su intención era aterrizar en Barcelona, recoger allí un coche de alquiler y continuar hasta un hotel de la Costa Azul francesa, donde tenía prevista la entrada este domingo. "Cuando hemos llegado, solo aparecía que el vuelo estaba cancelado. No sabíamos el motivo y, al principio, la única solución era devolvernos el dinero", relata. Después de las protestas, se buscaron plazas desde Madrid, pero únicamente para una pequeña parte de los viajeros.

En su caso, la cancelación pone en riesgo las reservas del coche y el alojamiento, además de restarle tiempo a unas vacaciones limitadas a una semana. Roberto asegura que tampoco recibió garantías de que pudiera viajar este lunes. "Hemos preguntado por el vuelo de mañana y no nos aseguran que vaya a salir", afirma.

Los pasajeros trasladados hasta Madrid temían, además, llegar al aeropuerto y no disponer finalmente de plaza. Otros permanecían haciendo cola en Badajoz mientras esperaban una solución, aunque una parte del pasaje ya había abandonado las instalaciones.

Reembolso, cambio o viaje por cuenta propia

La comunicación enviada por Iberia indica que la compañía trabaja para ofrecer una alternativa y que, si el billete incluye conexiones, gestionar el itinerario completo. También permite consultar opciones de cambio o reembolso mediante la gestión de la reserva.

Sin embargo, los afectados insisten en que devolver el importe del billete no compensa los gastos asociados a la cancelación, como hoteles, vehículos de alquiler, nuevas conexiones o desplazamientos hasta Madrid. El precio del vuelo ronda los 150 euros por persona, según uno de los viajeros.

S. GARCIA

Esta situación ha vuelto a encender las críticas sobre los problemas de los trenes, las complicaciones de un aeropuerto que carece de sistema antiniebla (las incidencias en invierno son frecuentes) y las limitadas alternativas de transporte de Extremadura cuando falla una de sus conexiones. "Esto hay que contarlo, porque si todos nos conformamos, nada cambia", subrayan los pasajeros.