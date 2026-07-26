Regresan al campamento de Yuste los menores evacuados por el incendio, ya extinguido

Los menores evacuados de manera preventiva, este sábado por la tarde, de un campamento próximo al Monasterio de Yuste han podido regresar a las instalaciones después de que el incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste haya quedado extinguido durante la madrugada. El fuego se ha dado por extinguido a las 02.30 horas, momento en el que tanto los menores como los monitores y el personal del campamento han sido realojados, tal y como informa la Guardia Civil.

El incendio había obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad ante la posible afección a edificaciones aisladas. Por prevención, la Guardia Civil desalojó el campamento, en el que se encontraban 16 menores, y acompañó a sus ocupantes hasta el municipio de Cuacos de Yuste, donde permanecieron atendidos mientras continuaban las labores de extinción.

El fuego se dio por estabilizado a las 22.00 horas y, a lo largo de la noche, se desactivó el nivel 1. Los agentes también habían recomendado a los visitantes que se encontraban en el Monasterio de Yuste que permanecieran dentro del recinto para no entorpecer el tránsito de los vehículos de emergencia ni el trabajo de los equipos desplegados.

Imagen de la columna de humo / P. C.

Junto al monasterio

El incendio se declaró en una zona próxima al casco urbano de Cuacos de Yuste, junto a la carretera de subida al monasterio y en la ladera del cerro de San Simón, donde se extiende un robledal. En las inmediaciones se encuentra también el conocido cementerio de los alemanes.

Faustino Martín fue uno de los vecinos que alertó al 112 después de divisar una columna de humo a media tarde. El humo pudo verse desde distintos puntos de La Vera, una comarca especialmente pendiente de cualquier incendio por su elevada densidad forestal y tras el fuego registrado esta primavera en Losar de la Vera, que arrasó más de 600 hectáreas.

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En el operativo participaron tres unidades terrestres de bomberos forestales, una unidad helitransportada, cinco medios aéreos, un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción, además de efectivos de la Guardia Civil.