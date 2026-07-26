El riesgo extremo de incendios se extenderá este lunes y martes por gran parte de Extremadura.

El riesgo de incendios forestales aumentará de forma considerable durante el comienzo de la semana en Extremadura. Aunque este domingo ninguna localidad se encuentra en nivel extremo, el mapa elaborado por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) con datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa que esta categoría, la más elevada de la escala, se extenderá el lunes y el martes por buena parte de la comunidad.

Este domingo son 36 los municipios extremeños que permanecen en riesgo muy alto y otros 97 se encuentran en nivel alto. La situación mejora inicialmente respecto al sábado, cuando todavía había localidades clasificadas en peligro extremo, pero el alivio será breve ante la evolución prevista para las próximas jornadas.

El Periódico

Sur y este de Badajoz

Las zonas con mayor riesgo durante este domingo se concentran principalmente en el sur y el este de la provincia de Badajoz, así como en algunos valles del norte cacereño. Entre las comarcas más expuestas aparecen La Serena, la Campiña Sur y el entorno de Llerena, además de municipios situados en la comarca de Olivenza y el suroeste pacense.

En La Serena figuran en nivel muy alto localidades como Benquerencia, Esparragosa, Higuera, Malpartida, Quintana y Valle de la Serena. En la Campiña Sur y su entorno aparecen Ahillones, Azuaga, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Malcocinado, Retamal de Llerena y Valverde de Llerena.

El peligro también alcanza ese nivel en Alconchel, Higuera de Vargas, Táliga, Valencia del Mombuey, Valverde de Leganés y Villanueva del Fresno. En la provincia de Cáceres destacan municipios del Valle del Ambroz, como Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla y Segura de Toro, y del Valle del Jerte, como Cabezuela del Valle y Navaconcejo.

Vecinos de pueblos desalojados por los incendios, en el polideportivo de Villamanta. / José Luis Roca

El peligro aumentará este lunes

La vaguada que ha condicionado el tiempo durante el fin de semana se desplazará hacia el este y dejará paso al predominio del anticiclón. La primera mitad de la semana estará marcada por una mayor estabilidad, el ascenso de las temperaturas, el descenso de la humedad relativa y la presencia de viento moderado.

Esta combinación de factores provocará un aumento significativo del peligro. El mapa del Infoex refleja que el nivel extremo, inexistente este domingo, se extenderá el lunes por buena parte de la provincia de Badajoz y por amplias zonas del oeste y el centro de Cáceres. El martes seguirá predominando el rojo en gran parte de la región, aunque algunas áreas orientales permanecerán en niveles muy alto o alto.

A partir del martes, una ondulación de la corriente en chorro condicionará la evolución meteorológica durante la segunda mitad de la semana. La previsión apunta a una mayor humedad y a temperaturas algo más favorables, pero también a un incremento del viento. El Infoex advierte de que será necesario seguir la situación, ya que un ligero desplazamiento de la vaguada podría modificar por completo el escenario previsto.

DIRECTO | Ayuso acompaña a S.M. el Rey en su visita al punto de acogida por los incendios en Villamanta / PI STUDIO

Balance semanal

El empeoramiento del índice de peligro llega después de una semana en la que el Infoex ha intervenido en 51 incidentes. De ellos, 21 han sido incendios forestales, con una superficie afectada de aproximadamente 146 hectáreas, a falta de las mediciones definitivas.

Doce de esos fuegos se han producido en la provincia de Badajoz y los otros nueve, en la de Cáceres. Ninguno ha alcanzado la consideración de gran incendio forestal, reservada para aquellos que superan las 500 hectáreas, aunque cuatro obligaron a declarar el nivel 1 por la posible afección a personas o bienes de naturaleza no forestal. Dos tuvieron lugar en cada provincia.

Uno de los aspectos más relevantes de la semana ha sido además la participación de medios del Plan Infoex en las labores de extinción de los incendios declarados en Castilla y León y Castilla La Mancha.

Precaución en el campo

Ante el aumento del peligro, el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas y en las actividades desarrolladas cerca de terrenos forestales.

Cuando el índice alcanza los niveles muy alto o extremo se restringe el uso de maquinaria capaz de generar fuego, chispas o deflagraciones, como cosechadoras, segadoras, empacadoras, equipos de corte y soldadura, motodesbrozadoras y determinados equipos forestales.

El Infoex también recomienda mantener libres de vegetación los alrededores de viviendas situadas junto al monte, retirar hojas y restos vegetales de tejados y canalones, evitar acumulaciones de materiales inflamables y conservar despejados los accesos para los vehículos de extinción. Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, debe avisarse inmediatamente al teléfono de emergencias 112.