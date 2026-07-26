El salario bruto bate récord en Extremadura con 23.254 euros al año, pero sigue a la cola del país

El salario bruto anual medio alcanzó en Extremadura los 23.254 euros durante 2025 (balance anual definitivo del INE), la cifra más elevada desde que comenzó la serie estadística en 2008. La mejora, sin embargo, no permite a la comunidad abandonar la última posición del país. Los trabajadores extremeños continúan percibiendo la remuneración media más baja y cobran 5.156 euros menos al año que el conjunto de los asalariados españoles.

La media nacional se sitúa en 28.410 euros, un 3,1% más que en 2024 y también un máximo histórico. En Extremadura, el incremento fue ligeramente superior, del 3,3%, al pasar de los 22.520 euros de 2024 a los 23.254 del último ejercicio. Pese a ello, la distancia con España todavía equivale a alrededor del 18% del salario medio nacional.

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La comunidad cierra la clasificación autonómica por un margen muy estrecho respecto a Canarias. En la parte baja también aparecen Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el extremo opuesto se encuentra Madrid (34.533), más de 11.200 euros por encima de Extremadura, y País Vasco (31.982).

La industria paga los salarios más altos

Las diferencias también son importantes en función de la actividad económica. La industria presenta la remuneración más elevada de la comunidad extremeña, con un salario bruto anual medio que alcanza los 25.260 euros. Por detrás aparecen los servicios, donde se alcanzan los 23.111 euros, una cifra ligeramente inferior a la media regional. La construcción queda en último lugar, con 21.889 euros anuales.

La distancia entre la industria y la construcción supera así los 3.370 euros por trabajador. El predominio del sector servicios en Extremadura condiciona además el resultado conjunto, ya que dentro de este amplio grupo conviven actividades con remuneraciones elevadas con otras caracterizadas por salarios más bajos y una mayor temporalidad.

Más de 10.600 euros de diferencia según la empresa

El tamaño de la empresa resulta aun más determinante. Los trabajadores de establecimientos con entre uno y 49 empleados perciben un salario bruto anual medio de 19.138 euros, más de 4.100 euros por debajo del promedio extremeño. En las compañías de entre 50 y 199 trabajadores, la remuneración asciende a 24.414 euros. El nivel más elevado se registra en las empresas de 200 o más empleados, donde el sueldo bruto anual alcanza los 29.749 euros.

Entre las pequeñas y las grandes empresas existe, por tanto, una diferencia de 10.610 euros al año. El salario de los empleados de los establecimientos de mayor tamaño es alrededor de un 55% superior al de quienes trabajan en negocios de menos de 50 personas. Esta distancia suele estar relacionada con la mayor productividad y capacidad financiera de las grandes compañías, pero también con una presencia más elevada de puestos especializados, estructuras profesionales más complejas y convenios colectivos propios.

El coste laboral también marca un récord

El salario bruto no equivale al gasto total que cada trabajador supone para la empresa. Al sueldo se añaden las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y otros costes asociados al puesto de trabajo. En Extremadura, el coste laboral bruto alcanzó los 32.066 euros por empleado en 2025, la cantidad más alta de la serie y casi un 4% superior a los 30.838 euros del año anterior.

Pese al incremento, Extremadura continúa en la última posición autonómica. La media española se situó en 38.748 euros, de modo que el desembolso empresarial por trabajador fue 6.682 euros inferior en la región. Canarias aparece inmediatamente por encima, con 32.217 euros, mientras que Madrid encabeza la clasificación con 46.180 euros.

Pedro Fernández / Luisma Murias

Tras descontar las subvenciones y deducciones recibidas por las empresas, el coste laboral neto extremeño quedó en 31.657 euros, frente a los 38.511 euros del conjunto del país. La diferencia asciende en este caso a 6.854 euros por empleado.

La evolución de los últimos años refleja una subida sostenida. El coste laboral bruto se situaba en 26.185 euros en 2010, por lo que ha aumentado desde entonces en cerca de 5.900 euros, un 22,5%.

La industria vuelve a situarse en cabeza

La industria también presenta los costes laborales más elevados dentro de Extremadura, con 35.128 euros anuales por trabajador. Le siguen la construcción, con 31.817 euros, y los servicios, con 31.683. La distancia entre la industria y los servicios supera los 3.400 euros por empleado. En este caso, la construcción se sitúa ligeramente por encima del sector servicios, aunque la diferencia entre ambos apenas alcanza los 135 euros anuales.

Extremadura figura además entre las comunidades con menor gasto empresarial en dietas y desplazamientos, con 246 euros por trabajador durante 2025. Solo Canarias, con 134 euros, y Baleares, con 204 euros, registran cantidades inferiores.

De la hostelería a la energía

Las diferencias por actividades son aun mayores en el conjunto nacional. La hostelería registra el coste laboral más bajo, con alrededor de 23.690 euros anuales por trabajador, de los que 17.190 euros corresponden a sueldos y salarios. En el extremo contrario aparece el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. En este sector, el coste laboral se eleva hasta los 86.047 euros y el salario bruto medio alcanza los 64.204 al año.

Redacción

Las actividades financieras y de seguros también figuran entre las mejor remuneradas, con un salario medio de 54.979 euros. Los mayores incrementos del coste laboral durante 2025 se produjeron en transporte y almacenamiento, con un 5,6%, y en educación, con un 5,3%. Por el contrario, descendió un 3,2% en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.