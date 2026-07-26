7 y 8 de septiembre
Los protagonistas del misterio de Guardiola: Sanguijuelas del Guadiana en el Día de Extremadura
La banda extremeña actuará en el acto de entrega de las Medallas, el 7 de septiembre, y ofrecerá al día siguiente un concierto gratuito en el Teatro Romano
La sorpresa que María Guardiola adelantó este sábado para el Día de Extremadura será un doblete de Sanguijuelas del Guadiana en el Teatro Romano de Mérida. La formación de Casas de Don Pedro actuará los días 7 y 8 de septiembre dentro de la programación oficial de la Junta.
La presidenta había aumentado la expectación con un video grabado en el monumento emeritense, en el que anunciaba que el Ejecutivo había preparado "algo muy especial" para ambas jornadas, aunque sin desvelar entonces su contenido.
Dos actuaciones
El lunes 7 de septiembre, la banda pondrá el broche musical al acto de entrega de las Medallas de Extremadura con una selección de canciones y alguna colaboración sorpresa. El acceso será libre hasta completar aforo, mediante pases físicos.
Un día después, Sanguijuelas del Guadiana ofrecerá un concierto gratuito organizado por la Junta. Las entradas se distribuirán mediante un sorteo telemático ante notario, tras un periodo de inscripción previa en la página web de la banda.
Cada persona agraciada recibirá dos localidades y podrá seleccionar posteriormente sus asientos. Las fechas y las distintas fases del proceso se anunciarán próximamente.
La Junta destaca la proyección nacional del grupo extremeño, recientemente reconocido como Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música, y su capacidad para reivindicar la identidad rural de la región.
El anuncio llega después de un fin de semana multitudinario para Sanguijuelas del Guadiana. La banda extremeña acaba de ofrecer dos conciertos consecutivos, el viernes y el sábado, en la Alcazaba de Badajoz, donde reunió a más de 8.500 personas cada noche dentro de su gira 'Verbena en Vena'.
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