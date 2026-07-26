El teatro clásico tendrá un máster pionero en España impulsado desde Extremadura

Extremadura quiere convertir su estrecha relación con el teatro clásico en una nueva oportunidad formativa. La Consejería de Educación y Formación Profesional, la Universidad de Extremadura (UEx) y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) han dado los primeros pasos para crear el Máster Universitario de Formación en Teatro Clásico, que contará con la colaboración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

La Junta asegura que el futuro título será pionero en España por su orientación específica hacia el teatro clásico. El proyecto se enmarca en el proceso de renovación y actualización de las titulaciones universitarias y pretende reunir la capacidad académica de la UEx, la especialización artística de la ESAD y la experiencia profesional y escénica del Festival de Mérida.

La iniciativa se encuentra todavía en una fase inicial. Por el momento, no se han concretado la fecha de implantación, la duración, el número de plazas, la sede ni el contenido definitivo del plan de estudios.

La Consejería de Educación y la Uex dan los primeros pasos para la creación del master. / EPE

Una especialización con raíces en Extremadura

La creación de este máster encuentra un contexto especialmente favorable en Extremadura, una comunidad que concentra durante los meses de verano algunas de las principales citas españolas vinculadas a los textos y personajes clásicos.

El Festival de Mérida constituye el gran referente de este circuito y extiende su programación a otros enclaves arqueológicos de la región, como Medellín, Regina y Cáparra. A ello se suman el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que suele abrir la temporada en junio con representaciones y estrenos en el conjunto monumental, y el Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

Estas citas ayudan a explicar por qué Extremadura dispone de un ecosistema cultural, patrimonial y profesional idóneo para desarrollar una formación especializada en este ámbito. La intención es que el máster no se limite al estudio académico de los autores y las obras, sino que conecte ese conocimiento con el trabajo que permite llevar los textos clásicos al escenario.

Festival de Mérida

Actores, autores y gestores culturales

El nuevo título estará orientado a profesionales del sector de las artes escénicas. Entre las posibles salidas citadas por la Junta se encuentran la interpretación, la escritura dramática, la gestión cultural y la docencia en escuelas de arte dramático.

También se dirige a actores, autores y otros profesionales que quieran completar su formación o especializarse en el tratamiento y la representación de los clásicos.

El planteamiento contempla combinar el aprendizaje universitario con periodos de formación en empresas relacionadas con el teatro y el espectáculo. El objetivo es que el alumnado pueda conocer no solo los textos, sino también los procesos de adaptación, producción, dirección, interpretación y gestión necesarios para su puesta en escena.

La colaboración del Festival de Mérida puede aportar al proyecto el contacto con compañías, directores, intérpretes, dramaturgos y equipos técnicos que participan habitualmente en sus producciones.

Un proyecto a definir

Los promotores deberán concretar ahora el programa académico, los créditos, el profesorado, las prácticas y el procedimiento de verificación necesario para poner en marcha una nueva titulación universitaria. La Junta considera que esta formación permitirá responder a la creciente demanda de profesionales preparados para trabajar con textos clásicos y aprovechar el potencial que ofrecen la Universidad de Extremadura, la ESAD y uno de los festivales teatrales más reconocidos del país.