Las cajas rurales extremeñas duplican su volumen de negocio en solo una década.

Las cajas rurales han apostado por mantener su presencia en zonas rurales y pequeñas poblaciones en las que la mayoría de bancos han reducido su red de oficinas de forma drástica desde que estalló la gran recesión hace ya cerca de dos décadas. Es verdad que, en términos globales, las cooperativas de crédito (las cajas rurales lo son) concentran una parte relativamente pequeña del sistema bancario español, con una cuota de mercado de crédito del 9,6%, pero eso no impide que sean unos actores «muy importantes para determinados segmentos de nuestra economía», destaca el Banco de España en su última memoria de supervisión, la de 2025.

Cuota de mercado de crédito de las cooperativas por regiones (Mapa coroplético)

El supervisor bancario desagrega esta relevancia en tres vertientes: la geográfica, ya que las cooperativas tienen una cuota de más del 10% en gran parte de las comunidades autónomas y en algunas de ellas superan esta barrera con creces; la relativa a los agentes económicos, porque «están focalizadas en las unidades productivas más pequeñas, con especial atención a los autónomos, claves para el tejido productivo español, con una cuota media del 28%»; y, finalmente, la sectorial, al ser «cruciales para determinados sectores de actividad».

Entre ellos, el Banco de España destaca uno que tiene un peso específico en Extremadura mayor que en el resto de territorios españoles: el agropecuario. En las ramas de actividad vinculadas al sector primario, las cooperativas «son líderes con una cuota del 35% del mercado de crédito».

En la provincia de Badajoz las cajas rurales concentran el 19,7% del mercado de crédito, y en la de Cáceres el 13,2%

Según se recoge en la citada memoria, estas entidades concentran ya un 17,8% del mercado de crédito en Extremadura, lo que está cerca de duplicar el promedio español. En la provincia de Badajoz rozan la quinta parte del total (19,7%); mientras que en Cáceres están en el 13,2%. Navarra figura en primer lugar. En la comunidad foral son líderes con una porción del mercado de préstamos próxima al 36%. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, el Principado de Asturias, La Rioja, Murcia y el País Vasco, su protagonismo también es muy elevado, con cuotas por encima del 20%.

Comportamiento en la crisis

El colectivo de cooperativas resistió relativamente bien la crisis financiera que arrancó en 2008. Y ese fue uno de los motivos que estuvo detrás de que los ajustes en su red comercial y plantillas no alcanzasen la misma dimensión que en el conjunto del sector.

En Extremadura, en un contexto en el que la capacidad bancaria instalada se desplomó hasta casi la mitad, las cajas rurales aumentaron su peso relativo en la red desde un 13% del parque de oficinas hasta superar el 30%.

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), que es la patronal que agrupa a la mayor parte de las cajas rurales españolas, ha publicado recientemente el anuario correspondiente a 2025. El informe vuelve a confirmar el crecimiento sostenido que ha tenido el papel que estas entidades juegan en el mercado financiero extremeño. La aportación corresponde en su práctica totalidad a las dos entidades con sede en la región, Caja Rural de Extremadura y Cajalmendralejo.

Depósitos y créditos son indicadores clave de la actividad de una entidad financiera. En ellos se reflejan dos funciones principales de estas sociedades. De una parte, los recursos de la clientela indican la capacidad del banco para captar ahorro y obtener financiación; de otra, los créditos que conceden muestran cuánto dinero está prestando y, por tanto, su potencial para generar ingresos mediante intereses. Las dos cajas rurales extremeñas han duplicado con creces ambas variables desde 2015 con horquillas de incremento que oscilan entre el 120% y más del 140%.

Red, plantilla o beneficios

También hay crecimientos, algunos de ellos igualmente muy significativos, en los beneficios (impulsados también por la amplia mejora de la rentabilidad del sector financiero en los últimos ejercicios), en el número de operaciones (cuentas corrientes, de ahorro o imposiciones a plazo fijo); en red de oficinas y plantilla; o en tarjetas de crédito y débito emitidas.

Sede central de Cajalmendralejo. / El Periódico

En el caso de Cajalmendralejo (sin tener en cuenta las cifras del resto de entidades que conforman el Grupo Cooperativo Solventia, del que es cabecera la caja extremeña), en estos diez años ha pasado de 606,8 millones de euros de créditos a la clientela a 1.336,6 millones (+120%), mientras que los depósitos han avanzado desde los 1.104,4 millones a los 2.669 millones (+142%). En este intervalo el resultado anual ha pasado de algo más de cinco millones de euros a estar cerca de multiplicar por cuatro esa cantidad, con 19,2 millones de euros en 2025 (37,5 millones si se considera el grupo cooperativo al completo). Asimismo, es especialmente significativo el aumento de plantilla experimentado por la caja con sede en la capital de Tierra de Barros, de 211 empleados a 357 en solo una década, lo que significa un auge de alrededor del 70%.

En cuanto a Caja Rural de Extremadura, en el lado del activo del balance, el crédito a la clientela ha avanzado un 144% (de 790,3 millones de euros a 1.927,7 millones), mientras que en el del pasivo, la partida de depósitos de clientes lo ha hecho en un 121% (de 1.097,1 a 2.421,4 millones de euros). En cuanto al beneficio, lo ha multiplicado por ocho (de 4,2 millones de euros a 33,6 millones).

Inauguración, en 2025, de una oficina de Caja Rural de Extremadura en Cáceres. / CARLOS GIL

Los datos del conjunto del sector también ofrecen alzas en estos diez años de acuerdo con la información recopilada por la patronal de las cooperativas de crédito. Han sido crecimientos importantes, aunque menos acentuados. En depósitos, la progresión ha sido del 85,7% (de 95.882 millones a 178.042 millones en todo el país); y en créditos del 29% (de 88.025,7 millones de euros a 113.625,5 millones).

Retos del sector

«El colectivo de cooperativas de crédito lo ha estado haciendo comparativamente bien en términos de calidad del crédito, rentabilidad, solvencia y liquidez», recoge el Banco de España en su memoria de supervisión. Sin embargo, avisa de que también persisten «importantes retos a los que deben enfrentarse estas entidades, derivados de su concentración geográfica y su tamaño». Entre estos desafíos, cita que factores como la despoblación o la falta de oportunidades de inversión «limitan el crecimiento de las cooperativas con ámbitos de actuación restringidos» y generan en algún caso dependencia de las actividades económicas propias de la zona donde están concentradas.