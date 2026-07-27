Casi toda Extremadura, en aviso amarillo este lunes por temperaturas de hasta 39 grados

El calor vuelve a marcar la jornada de este lunes en Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la mayor parte de la comunidad autónoma, ante la previsión de que los termómetros se aproximen a los 40 grados en algunas comarcas.

La situación más intensa se espera en las Vegas del Guadiana, donde las máximas podrían alcanzar los 39 grados. También soportarán valores especialmente elevados las comarcas de Barros y La Serena, el Tajo y Alagón y la meseta cacereña, con registros que podrían llegar a los 38 grados.

El nivel amarillo se extenderá igualmente al norte de la provincia de Cáceres y a las zonas de Villuercas y Montánchez, aunque en estos territorios el umbral previsto será algo inferior, con temperaturas de hasta 36 grados.

Los avisos permanecerán vigentes desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, coincidiendo con el periodo en el que se esperan las temperaturas más elevadas. Quedarán fuera de la alerta únicamente el sur de la provincia de Badajoz y la comarca de La Siberia.

Noticias relacionadas

La jornada de hoy estará dominada por la estabilidad atmosférica y los cielos poco nubosos o despejados. Además, las temperaturas nocturnas seguirán siendo elevadas en buena parte del suroeste peninsular, por lo que en algunos puntos los termómetros podrían no bajar de los 20 grados durante la madrugada.