Extremadura diseña una red oncológica para optar a la acreditación europea contra el cáncer

Extremadura ha iniciado el diseño de una red autonómica de atención oncológica con la que aspira a obtener la acreditación europea como Centro Integral de Cáncer. El proyecto analizará cómo se previenen, diagnostican y tratan actualmente las enfermedades oncológicas en el Servicio Extremeño de Salud y determinará qué mejoras son necesarias para cumplir los criterios exigidos en el ámbito comunitario.

El SES y la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud) han firmado un convenio para desarrollar esta iniciativa, integrada en la Acción Conjunta EUnetCCC, destinada a consolidar una Red Europea de Centros Integrales de Cáncer.

La finalidad del proyecto es realizar una autoevaluación del sistema sanitario público, detectar sus puntos débiles y diseñar un itinerario de transformación que permita solicitar en el futuro ese reconocimiento europeo.

Una red liderada por un hospital

El modelo planteado tendrá forma de red autonómica y estará liderado por un hospital de tercer nivel, elegido por su volumen asistencial, la complejidad de los tratamientos que desarrolla y su capacidad investigadora. Al centro de referencia se vincularían las redes asistenciales del resto de Extremadura. El convenio no identifica todavía qué hospital asumirá ese papel. Esa decisión deberá adoptarse conforme avance el proyecto y se analicen las capacidades de cada complejo hospitalario.

La propuesta busca integrar en una misma estructura la asistencia clínica y la investigación, de manera que los pacientes puedan beneficiarse de una atención coordinada, multidisciplinar y con mayor acceso a la innovación terapéutica.

Siete áreas sometidas a evaluación

La atención oncológica extremeña será examinada mediante el denominado Maturity Model, un sistema que mide el grado de cumplimiento de los estándares fijados para los centros integrales de cáncer. La evaluación abarcará siete grandes áreas: gobernanza, investigación, asistencia, integración entre investigación y práctica clínica, innovación, prevención y formación. Para cada una deberán recopilarse datos y evidencias que permitan conocer el nivel actual del sistema sanitario y sus principales carencias.

El trabajo incluirá la adaptación del modelo a los centros, servicios y unidades participantes, la formación de los profesionales encargados de completar los cuestionarios, la recogida y el tratamiento informático de los datos y el análisis del grado de cumplimiento en cada área.

Con los resultados se elaborará un informe con propuestas de mejora y una hoja de ruta para acercar progresivamente la organización sanitaria extremeña a los requisitos de un Centro Integral de Cáncer. Las conclusiones se presentarán en una jornada regional presencial y retransmitida por internet.

Asistencia e investigación

El documento señala que la atención al cáncer en Extremadura ya combina prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, formación e investigación. Entre las actuaciones existentes figuran los programas de detección precoz del cáncer de mama y colon y el Proyecto Cassandra para el cribado del cáncer de pulmón.

La asistencia se organiza actualmente por áreas de salud, con mecanismos de derivación para los casos complejos. La investigación se coordina desde dos unidades transversales situadas en Badajoz y Cáceres, a las que pueden acceder pacientes de toda la comunidad.

El propósito de la nueva red será reforzar esa coordinación y avanzar hacia un modelo más integrado y centrado en el paciente, capaz de conectar de forma estable el trabajo asistencial, la prevención y los proyectos científicos.

Más de 55.000 euros

El proyecto dispone de 55.555,56 euros, procedentes de los fondos repartidos por el Ministerio de Sanidad para desarrollar en España la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer. El convenio permanecerá vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá prorrogarse por acuerdo de las partes. El SES supervisará la ejecución del trabajo y Fundesalud se encargará de su desarrollo técnico y económico.