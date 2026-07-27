La Junta de Extremadura duplica su despliegue de apoyo a la extinción del incendio de Ávila y Madrid

La Junta de Extremadura ha enviado más apoyo a las tareas de extinción de los grandes incendios forestales que están asediando la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo. Este lunes se han desplazado dos nuevos equipos hasta Ávila, lo que permitirá que uno empiece su turno cuando el otro lo termine y haya medios extremeños las 24 horas combatiendo el que ya es el mayor incendio forestal en la historia de España.

A finales de la semana pasada, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ya envió a la provincia castellanoleonesa dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por una góndola, un buldócer y un vehículo auxiliar de apoyo. Este primer equipo trabajó en la zona el viernes y sábado, y el domingo fue relevado por otro con la misma composición, que colaboró en las tareas de extinción tanto el domingo como este lunes.

La dirección de la emergencia encomendó al operativo del Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura (Infoex) la tarea de proteger poblaciones. Además de esta ayuda, el Plan Infoex envió el pasado sábado un helicóptero a otro incendio en Ávila, en concreto en el término municipal de Navatalgordo.

Imagen del Valle del Tiétar tras el incendio / Fernando Sánchez / Europa Press

Más de 90.000 vecinos afectados

Más de 90.000 personas evacuadas o confinadas, un número parecido de hectáreas quemadas, más de 40 carreteras cortadas, 3.000 efectivos desplegados y el fuego avanza hacia su sexto día sin control. En la mañana de este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, revelaba un “moderado optimismo” dentro de un escenario que seguía siendo bastante complejo debido al viento.

A última hora de la tarde, el Ministerio del Interior ha enviado una alerta de Protección Civil para ordenar el confinamiento de los vecinos de Santa María de la Alameda (Comunidad de Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila). Además, ha emitido un nuevo aviso para recordar la orden de evacuación vigente en el municipio madrileño de Zarzalejo, afectado también por la proximidad de las llamas.

Bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres y equipos de Cruz Roja también están participando en las labores de protección, extinción y asistencia a la población afectada en los incendios, que han llevado al Gobierno a declarar una emergencia de interés nacional. Se trata de la segunda vez que se adopta esta medida en España y de la primera motivada por incendios forestales. Los medios trabajan a contrarreloj para tratar de contener el avance antes de que la llegada de una nueva ola de calor el miércoles dificulte aún más las labores.

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España) / Gabri Solera

Colaboración entre comunidades

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la época de peligro alto en la comunidad autónoma, la Junta de Extremadura ha estado enviando medios humanos y materiales a colaborar en la extinción de incendios forestales en la provincia de Huelva, en Ciudad Real y en Toledo, además de la que está ahora en Ávila.

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Cabe recordar que la Junta de Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha que agilizan la activación de equipos de extinción en una franja de cinco kilómetros a ambos lados de la frontera autonómica, eliminando trámites y acelerando la respuesta (la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los medios pueden actuar sin requerir autorización previa). Fuera de la ZACIF, la ayuda se presta igualmente, previa solicitud.