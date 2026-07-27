Extremadura eleva la alerta a naranja este martes: más de 40 grados en gran parte de la región

Las altas temperaturas registradas este lunes en Extremadura, por las que se activó el aviso amarillo en diversas zonas de la región, han sido solo el comienzo de lo que está por llegar esta semana. Este martes, el 112 Extremadura vuelve a activar la alerta meteorológica por calor, elevando el aviso a naranja en algunas zonas.

La alerta naranja se activará desde las 13:00 hasta las 21:00 horas por temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en las zonas de Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón, el norte de la provincia de Cáceres. Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña y las zonas de Barros y Serena, según confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por su parte, la Meseta cacereña y el sur de Badajoz permanecerán en alerta amarilla por temperaturas de hasta 39 grados.

Zonas de Extremadura en alerta amarilla y alerta naranja para este martes. / Aemet

Recomendaciones El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local. A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, gafas de sol y cremas protectoras solares. En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. También prestar especial atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de emergencia ponerse en contacto con el 112.

Nueva ola de calor

De esta forma, la región se prepara para la llegada el miércoles de la cuarta ola de calor del año, que afectará a todo el territorio nacional. Se van a superar los 36-38ºC en buena parte del interior peninsular y los 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, según explica el portal especializado eltiempo.es, que prevé para el domingo el final de este fenómeno.

Las zonas más afectadas serán el suroeste peninsular y el valle del Ebro, depresiones del nordeste y Canarias. Extremadura se mantendrá entre los 38 y 39 grados, tal y como exponen los mapas elaborados por el portal especializado.

El SES recomienda la mascarilla por el humo de los incendios

Por otro lado, el humo de los grandes incendios forestales de Ávila y Toledo continúa extendiéndose por Extremadura desde este fin de semana. La masa de humo comenzó a percibirse con claridad este domingo en las comarcas cacereñas más próximas a los límites autonómicos. Campo Arañuelo, La Vera, Los Ibores y Las Villuercas amanecieron cubiertas por una neblina, mientras que en los puntos más cercanos a los incendios también se apreciaba el olor a quemado.

Imagen de Robledollano este lunes. /

La bruma llegó a apreciarse incluso en la ciudad de Cáceres, donde este lunes ha permanecido visible y el olor a humo se ha percibido en diferentes puntos de la ciudad. El mapa de IQAir Earth refleja un empeoramiento de la calidad del aire en amplias áreas de Extremadura, que aparecen representadas en tonos naranjas, indicando una calidad del aire perjudicial para los colectivos vulnerables. Por este motivo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) recomienda extremar las precauciones y utilizar mascarilla, especialmente en el caso de las personas sensibles.

Mapa de la calidad del aire este lunes en Extremadura / IQ Air

Además, durante esta jornada un total de 211 municipios extremeños han permanecido en peligro extremo y otros 151 en riesgo muy alto, según el índice elaborado por la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La sucesión de incendios nacionales de los últimos días mantiene en alerta a los servicios de emergencia extremeños y obliga a extremar las precauciones ante unas condiciones meteorológicas muy favorables para la propagación de las llamas.